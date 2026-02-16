Premio mayor de la Lotería Nacional vuelve a caer en Coahuila; ahora en Acuña

+ Seguir en Seguir en Google
Acuña
/ 16 febrero 2026
    Premio mayor de la Lotería Nacional vuelve a caer en Coahuila; ahora en Acuña
    La lista oficial de números premiados del sorteo especial 309 confirmó que una de las series del premio mayor fue vendida en Coahuila. LOTERÍA NACIONAL

Apenas una semana después de que Saltillo ganara 7 millones, otro premio mayor de la Lotería Nacional vuelve a beneficiar a Coahuila

Coahuila volvió a colocarse en el mapa de la fortuna nacional luego de que el primer premio del sorteo especial 309 de la Lotería Nacional de ayer domingo fuera vendido en el municipio de Ciudad Acuña.

El número ganador, 27,814, obtuvo una bolsa total de 27 millones de pesos en dos series. Cada una fue premiada con 13 millones 500 mil pesos. De acuerdo con la lista oficial de números premiados, la serie número uno se comercializó en un expendio foráneo de Acuña, lo que convierte a este municipio fronterizo en el más reciente punto del estado beneficiado por el premio mayor.

TE PUEDE INTERESAR: Premio Mayor de la Lotería Nacional cae en Saltillo, con 7 millones de pesos

Cada “cachito” o vigésimo del número ganador representa un monto de 675 mil pesos, antes de impuestos, lo que significa una ganancia considerable para quien haya adquirido una fracción del billete.

La segunda serie del mismo número fue vendida en una agencia expendedora en Mazatlán, por lo que el premio mayor quedó dividido entre Coahuila y Sinaloa.

Los ganadores podrán acudir a partir de este martes al expendio donde realizaron su compra para recibir orientación sobre el proceso de cobro. La lista completa de premios puede consultarse en el portal oficial de la Lotería Nacional.

Este nuevo golpe de suerte ocurre apenas una semana después de que el Premio Mayor también cayera en Coahuila, en esa ocasión en Saltillo. El número 6040 resultó ganador de 7 millones de pesos durante el sorteo conmemorativo de “La Marcha de la Lealtad”, celebrado el pasado 8 de febrero.

Con dos premios relevantes en cuestión de días, la entidad vive una racha afortunada que ha generado expectativa entre compradores habituales y nuevos participantes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Sorteos

Localizaciones


Acuña
Coahuila
Saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Marx Arriaga, un ególatra obsesivo

Marx Arriaga, un ególatra obsesivo
true

De carpas y carperas
Los huesos hablan: Pasta de Conchos, 20 años después

Los huesos hablan: Pasta de Conchos, 20 años después
Crew-12 tendrá una duración estimada de nueve meses, superior al medio año habitual del programa comercial.

Llega misión Crew-12 a la Estación Espacial Internacional a bordo de la cápsula Dragon de SpaceX
Saltillo Soccer remontó tras el empate de la visita en el segundo tiempo.

Saltillo Soccer suma tres puntos y lidera su grupo en la Tercera División
Instalaciones del Aeropuerto Internacional de El Paso durante la restricción de vuelos de 10 días, una medida extraordinaria que el administrador de la FAA tomó para evitar posibles “víctimas mortales”.

Dentro de la debacle que llevó al cierre del espacio aéreo de El Paso
Una calle concurrida en Yaundé, la capital de Camerún, ciudad a la que fueron enviados nueve migrantes bajo un acuerdo de deportación secreto.

EU deporta a 9 migrantes en secreto, sin considerar sus protecciones legales
Sarampión

Sarampión