Premio mayor de la Lotería Nacional vuelve a caer en Coahuila; ahora en Acuña

Coahuila volvió a colocarse en el mapa de la fortuna nacional luego de que el primer premio del sorteo especial 309 de la Lotería Nacional de ayer domingo fuera vendido en el municipio de Ciudad Acuña.

El número ganador, 27,814, obtuvo una bolsa total de 27 millones de pesos en dos series. Cada una fue premiada con 13 millones 500 mil pesos. De acuerdo con la lista oficial de números premiados, la serie número uno se comercializó en un expendio foráneo de Acuña, lo que convierte a este municipio fronterizo en el más reciente punto del estado beneficiado por el premio mayor.

Cada “cachito” o vigésimo del número ganador representa un monto de 675 mil pesos, antes de impuestos, lo que significa una ganancia considerable para quien haya adquirido una fracción del billete.

La segunda serie del mismo número fue vendida en una agencia expendedora en Mazatlán, por lo que el premio mayor quedó dividido entre Coahuila y Sinaloa.

Los ganadores podrán acudir a partir de este martes al expendio donde realizaron su compra para recibir orientación sobre el proceso de cobro. La lista completa de premios puede consultarse en el portal oficial de la Lotería Nacional.

Este nuevo golpe de suerte ocurre apenas una semana después de que el Premio Mayor también cayera en Coahuila, en esa ocasión en Saltillo. El número 6040 resultó ganador de 7 millones de pesos durante el sorteo conmemorativo de “La Marcha de la Lealtad”, celebrado el pasado 8 de febrero.

Con dos premios relevantes en cuestión de días, la entidad vive una racha afortunada que ha generado expectativa entre compradores habituales y nuevos participantes.