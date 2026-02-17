Homologación de horarios reforzará seguridad en Torreón y Gómez Palacio

TORREÓN, COAH.- La homologación de horarios para la venta de bebidas alcohólicas en la zona metropolitana de La Laguna fortalecerá la seguridad pública, el orden urbano y la competitividad económica, afirmó el alcalde de Román Alberto Cepeda González.

El edil señaló que la unificación de criterios entre municipios evitará disparidades que propician el llamado “turismo” de alcohol, es decir, el traslado de consumidores hacia ciudades con reglas más flexibles, lo que complica el control y eleva el riesgo de incidentes asociados al consumo excesivo en horarios extendidos.

Las declaraciones se dan luego de que la alcaldesa de Gómez Palacio, Betzabé Martínez, informara que su municipio revisa el anteproyecto para homologar los horarios con Torreón como parte de una estrategia regional de regulación comercial.

Cepeda González explicó que establecer horarios uniformes facilitará la supervisión técnica de antros, bares, discotecas, restaurantes y tiendas de conveniencia, además de permitir a los ayuntamientos aplicar criterios comunes que fortalezcan la vigilancia y el cumplimiento normativo.

El alcalde destacó la disposición de los municipios de Matamoros, Lerdo y Gómez Palacio para sumarse a esta medida, por lo que podría concretarse antes del plazo estimado de cien días.

Subrayó que la coordinación entre los cuatro municipios tiene como eje central la seguridad de La Laguna y la corresponsabilidad de cada autoridad municipal en la aplicación de reglamentos.

Además, adelantó que propondrá a Gómez Palacio homologar también horarios y reglamentos del transporte público metropolitano, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa, reducir tiempos de traslado y optimizar el servicio para los usuarios.