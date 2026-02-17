Homologación de horarios reforzará seguridad en Torreón y Gómez Palacio

Torreón
/ 17 febrero 2026
    Homologación de horarios reforzará seguridad en Torreón y Gómez Palacio
    Román Alberto Cepeda destacó que la medida busca reducir incidentes vinculados al consumo excesivo. X

La medida pretende unificar criterios y cerrar brechas regulatorias en la zona metropolitana

TORREÓN, COAH.- La homologación de horarios para la venta de bebidas alcohólicas en la zona metropolitana de La Laguna fortalecerá la seguridad pública, el orden urbano y la competitividad económica, afirmó el alcalde de Román Alberto Cepeda González.

El edil señaló que la unificación de criterios entre municipios evitará disparidades que propician el llamado “turismo” de alcohol, es decir, el traslado de consumidores hacia ciudades con reglas más flexibles, lo que complica el control y eleva el riesgo de incidentes asociados al consumo excesivo en horarios extendidos.

TE PUEDE INTERESAR: Felino deja más de 30 aves muertas en Ramos Arizpe; refuerzan vigilancia

Las declaraciones se dan luego de que la alcaldesa de Gómez Palacio, Betzabé Martínez, informara que su municipio revisa el anteproyecto para homologar los horarios con Torreón como parte de una estrategia regional de regulación comercial.

Cepeda González explicó que establecer horarios uniformes facilitará la supervisión técnica de antros, bares, discotecas, restaurantes y tiendas de conveniencia, además de permitir a los ayuntamientos aplicar criterios comunes que fortalezcan la vigilancia y el cumplimiento normativo.

El alcalde destacó la disposición de los municipios de Matamoros, Lerdo y Gómez Palacio para sumarse a esta medida, por lo que podría concretarse antes del plazo estimado de cien días.

Subrayó que la coordinación entre los cuatro municipios tiene como eje central la seguridad de La Laguna y la corresponsabilidad de cada autoridad municipal en la aplicación de reglamentos.

Además, adelantó que propondrá a Gómez Palacio homologar también horarios y reglamentos del transporte público metropolitano, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa, reducir tiempos de traslado y optimizar el servicio para los usuarios.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

