Felino deja más de 30 aves muertas en Ramos Arizpe; refuerzan vigilancia

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 17 febrero 2026
    Felino deja más de 30 aves muertas en Ramos Arizpe; refuerzan vigilancia
    Autoridades de Ramos Arizpe reforzaron la vigilancia tras el presunto ataque de un puma que dejó más de 30 aves muertas en el ejido Mesillas; analizan su captura y reubicación. FOTO: REDES SOCIALES

Autoridades investigan ataque a ganado en Mesillas y mantienen restricciones en la presa Palo Blanco

El Ayuntamiento de Ramos Arizpe, a través de la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Protección Civil, intensificó las labores de vigilancia en zonas rurales tras reportes de avistamientos y ataques de fauna silvestre. Alejandro González, secretario del Ayuntamiento, informó que se investiga la presencia de un felino de grandes dimensiones en el ejido Mesillas.

“Habíamos ya visto también, a través de redes sociales, la presencia de algún felino que podría ser fauna agresiva”, comentó el funcionario. El reporte surge luego de que habitantes de la zona denunciaran un ataque a aves de corral, donde más de 30 ejemplares resultaron afectados, presuntamente por un puma.

TE PUEDE INTERESAR: Fenómeno ‘Therian’ llega a Coahuila; jóvenes se organizan en Torreón

González señaló que, aunque circulan versiones en plataformas digitales, la Dirección de Desarrollo Rural trabaja para formalizar los reportes y actuar de manera oficial. “Estaremos pendientes de recibir el reporte en forma y hacerlo, como en el caso de la presa Palo Blanco, hacer partícipes a las autoridades estatales”, puntualizó.

Respecto a la situación en la presa Palo Blanco, las autoridades confirmaron que se mantiene la búsqueda de ejemplares que han sido avistados recientemente. Para ello, se contempla la instalación de trampas especializadas que permitan la captura de los animales sin causarles daño, bajo la supervisión de expertos en medio ambiente.

“Es posible la captura del animal, como es lo que prevemos en la presa Palo Blanco, con la instalación de algunas trampas para que sea la autoridad competente la que disponga de estos”, explicó el secretario. Hasta el momento, se coordina con la Secretaría de Medio Ambiente (SEMA) para determinar el destino de los ejemplares capturados.

Ante la posibilidad de capturar a los felinos, el municipio evalúa opciones para su reubicación en santuarios o hábitats adecuados. “Previamente se tendrá que disponer de algún lugar adecuado también para el tipo de fauna; podría ser en algún otro estado que tenga las condiciones adecuadas”, detalló González.

Por seguridad de la población, el acceso a la presa Palo Blanco permanece restringido, ya que se han detectado personas intentando realizar actividades de pesca a pesar del riesgo. “Estaremos reforzando la vigilancia; se hace también un llamado a la ciudadanía a ser más precavida, inclusive con la prohibición de hacerlo”, advirtió el funcionario.

Finalmente, el secretario reiteró que la prioridad es evitar un encuentro accidental que pueda derivar en una tragedia. “Estaremos más pendientes con el tema de la presa para tener presencia y poder evitar que suceda una tragedia”, concluyó, asegurando que Protección Civil municipal se mantiene en alerta permanente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Animales
Ataques

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La expulsión de Marx

La expulsión de Marx
true

AMLO: Presidente de la Muerte
true

POLITICÓN: Juicio del Z-40 en Estados Unidos exhibe la deuda en México con las víctimas
Coahuila reportó 34 casos de sífilis adquirida, situándose en niveles similares a otros estados con incidencia intermedia.

Tuberculosis y sífilis repuntan en México; Coahuila se mantiene en nivel intermedio
A partir de ahora, solo los dispositivos ucranianos verificados podrán conectarse a Starlink, lo que excluye a los usuarios rusos.

La ofensiva de Elon Musk contra el uso ilegal de Starlink paraliza los ataques a Ucrania mientras aumentan las bajas rusas
Personal de la autoridad trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense para determinar causas de muerte.

Hallan hombre sin vida en predio baldío de Saltillo; presuntamente tenía dos días fallecido
Soldados canadienses equipados con raquetas de nieve suben a un helicóptero Chinook durante el ejercicio Operación Nanook-Nunalivut en los Territorios del Noroeste.

Canadá se aleja de EU en su nueva expansión de gasto militar
Una instalación con los rostros de estudiantes y ciudadanos muertos en las protestas refleja el clima de dolor e incertidumbre que embarga a la sociedad iraní tras la represión gubernamental.

Irán vive días de zozobra