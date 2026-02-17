Felino deja más de 30 aves muertas en Ramos Arizpe; refuerzan vigilancia

El Ayuntamiento de Ramos Arizpe, a través de la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Protección Civil, intensificó las labores de vigilancia en zonas rurales tras reportes de avistamientos y ataques de fauna silvestre. Alejandro González, secretario del Ayuntamiento, informó que se investiga la presencia de un felino de grandes dimensiones en el ejido Mesillas.

“Habíamos ya visto también, a través de redes sociales, la presencia de algún felino que podría ser fauna agresiva”, comentó el funcionario. El reporte surge luego de que habitantes de la zona denunciaran un ataque a aves de corral, donde más de 30 ejemplares resultaron afectados, presuntamente por un puma.

González señaló que, aunque circulan versiones en plataformas digitales, la Dirección de Desarrollo Rural trabaja para formalizar los reportes y actuar de manera oficial. “Estaremos pendientes de recibir el reporte en forma y hacerlo, como en el caso de la presa Palo Blanco, hacer partícipes a las autoridades estatales”, puntualizó.

Respecto a la situación en la presa Palo Blanco, las autoridades confirmaron que se mantiene la búsqueda de ejemplares que han sido avistados recientemente. Para ello, se contempla la instalación de trampas especializadas que permitan la captura de los animales sin causarles daño, bajo la supervisión de expertos en medio ambiente.

“Es posible la captura del animal, como es lo que prevemos en la presa Palo Blanco, con la instalación de algunas trampas para que sea la autoridad competente la que disponga de estos”, explicó el secretario. Hasta el momento, se coordina con la Secretaría de Medio Ambiente (SEMA) para determinar el destino de los ejemplares capturados.

Ante la posibilidad de capturar a los felinos, el municipio evalúa opciones para su reubicación en santuarios o hábitats adecuados. “Previamente se tendrá que disponer de algún lugar adecuado también para el tipo de fauna; podría ser en algún otro estado que tenga las condiciones adecuadas”, detalló González.

Por seguridad de la población, el acceso a la presa Palo Blanco permanece restringido, ya que se han detectado personas intentando realizar actividades de pesca a pesar del riesgo. “Estaremos reforzando la vigilancia; se hace también un llamado a la ciudadanía a ser más precavida, inclusive con la prohibición de hacerlo”, advirtió el funcionario.

Finalmente, el secretario reiteró que la prioridad es evitar un encuentro accidental que pueda derivar en una tragedia. “Estaremos más pendientes con el tema de la presa para tener presencia y poder evitar que suceda una tragedia”, concluyó, asegurando que Protección Civil municipal se mantiene en alerta permanente.