Impulsa Peñoles en Torreón formación docente en comunidades mineras

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Impulsa Peñoles en Torreón formación docente en comunidades mineras
    Las actividades incluyeron dinámicas de liderazgo, innovación educativa y formación práctica para maestros y directivos. SANDRA GÓMEZ

Programas de formación y talleres especializados alcanzan a más de 300 maestros y directivos de siete estados, con impacto indirecto en 15 mil estudiantes

TORREÓN, COAH.- Industrias Peñoles mantiene programas de capacitación dirigidos a maestros y directivos de comunidades donde tiene presencia operativa, como parte de una estrategia orientada a fortalecer la calidad educativa y ampliar las herramientas de enseñanza en el aula.

De acuerdo con información difundida por la empresa, estas acciones benefician a más de 300 docentes y directivos de 106 escuelas de Coahuila, Durango, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Sonora y Zacatecas, con un impacto indirecto en más de 15 mil estudiantes de comunidades mineras.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/restablecen-servicio-de-agua-en-el-oriente-de-torreon-tras-vandalismo-en-bomba-de-simas-JP20854951

A través del Museo de los Metales, Peñoles desarrolla además talleres gratuitos para docentes de educación básica y media superior, con metodologías vinculadas con ciencia, tecnología y aprendizaje práctico, en un esfuerzo por acercar contenidos especializados al trabajo cotidiano en las aulas.

Entre las actividades recientes destacó un curso impartido en ese espacio sobre el origen de la vida, mediante el cual se ofreció a los participantes un panorama de avances científicos enfocados en explicar cómo surgió la vida en el planeta a partir de materia inorgánica.

La estrategia educativa de la compañía también incluye acciones enfocadas en innovación educativa, liderazgo y desarrollo de habilidades socioemocionales para fortalecer el trabajo escolar en las comunidades vinculadas con la actividad minera.

$!Docentes participaron en talleres impulsados por Peñoles para fortalecer herramientas educativas y metodologías de enseñanza.
Docentes participaron en talleres impulsados por Peñoles para fortalecer herramientas educativas y metodologías de enseñanza. SANDRA GÓMEZ

Además, se destacó la participación del Centro de Estudios Técnicos Laguna del Rey (CETLAR), institución que durante más de tres décadas ha impulsado la formación de técnicos especializados mediante un modelo dual que combina preparación académica y práctica profesional.

Con estas acciones, Peñoles busca reforzar su presencia en las comunidades mineras no sólo mediante infraestructura o actividad productiva, sino también a través del impulso a la formación docente y técnica como parte de su esquema de desarrollo social.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Capacitación
Docentes
minería

Localizaciones


Torreón

Organizaciones


Industrias Peñoles

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Maestro limpio

Maestro limpio
true

Con la 4T la legalidad es letra muerta
true

POLITICÓN: ¿Sepulta Morena las dinastías? Ariadna Montiel frena a Saúl Monreal y manda mensaje a Salgado Macedonio
Las audioguías tienen una duración de dos horas, lo que permite realizar un recorrido del museo con las piezas más importantes.

Saltillo: Museo del Desierto agrega el idioma coreano a sus audioguías para ampliar audiencia
Elementos policiales acudieron a un domicilio ubicado en la calle 14 de Febrero, donde se reportó una riña doméstica que dejó a una persona lesionada y al presunto agresor prófugo.

Saltillo: le pide que vaya a trabajar y termina golpeado con un bate por su propio hijo

Los Saraperos de Saltillo se quedaron con el Clásico del Norte tras vencer 6-2 a los Sultanes de Monterrey en el tercer y decisivo juego disputado en el Estadio Francisco I. Madero.

Saraperos asegura el Clásico del Norte con triunfo sobre Monterrey en el tercero de la serie
El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que Cuba ha sido una amenaza para la seguridad nacional durante años debido a sus vínculos con adversarios de Estados Unidos y que Trump está decidido a abordar el asunto.

Trump y Rubio reavivan la amenaza de una intervención militar de EU en Cuba
Lanzamiento de un misil Iskander por una tripulación bielorrusa desde el campo de tiro de Kapustin Yar en Rusia, durante unas maniobras nucleares conjuntas llevadas a cabo por los ejércitos ruso y bielorruso.

Realizan Rusia y Bielorrusia ejercicios nucleares en tierra, mar y aire