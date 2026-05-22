Impulsa Peñoles en Torreón formación docente en comunidades mineras

TORREÓN, COAH.- Industrias Peñoles mantiene programas de capacitación dirigidos a maestros y directivos de comunidades donde tiene presencia operativa, como parte de una estrategia orientada a fortalecer la calidad educativa y ampliar las herramientas de enseñanza en el aula. De acuerdo con información difundida por la empresa, estas acciones benefician a más de 300 docentes y directivos de 106 escuelas de Coahuila, Durango, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Sonora y Zacatecas, con un impacto indirecto en más de 15 mil estudiantes de comunidades mineras.

A través del Museo de los Metales, Peñoles desarrolla además talleres gratuitos para docentes de educación básica y media superior, con metodologías vinculadas con ciencia, tecnología y aprendizaje práctico, en un esfuerzo por acercar contenidos especializados al trabajo cotidiano en las aulas. Entre las actividades recientes destacó un curso impartido en ese espacio sobre el origen de la vida, mediante el cual se ofreció a los participantes un panorama de avances científicos enfocados en explicar cómo surgió la vida en el planeta a partir de materia inorgánica. La estrategia educativa de la compañía también incluye acciones enfocadas en innovación educativa, liderazgo y desarrollo de habilidades socioemocionales para fortalecer el trabajo escolar en las comunidades vinculadas con la actividad minera.

Además, se destacó la participación del Centro de Estudios Técnicos Laguna del Rey (CETLAR), institución que durante más de tres décadas ha impulsado la formación de técnicos especializados mediante un modelo dual que combina preparación académica y práctica profesional. Con estas acciones, Peñoles busca reforzar su presencia en las comunidades mineras no sólo mediante infraestructura o actividad productiva, sino también a través del impulso a la formación docente y técnica como parte de su esquema de desarrollo social.

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