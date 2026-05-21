Restablecen servicio de agua en el oriente de Torreón tras vandalismo en bomba de SIMAS

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    Restablecen servicio de agua en el oriente de Torreón tras vandalismo en bomba de SIMAS
    El pozo 92 de Loma Real volvió a operar tras los daños ocasionados por actos de vandalismo. CORTESÍA
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

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El organismo reanudó el suministro de agua en más de 15 colonias afectadas tras daños provocados en el pozo 92 de Loma Real

TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón informó que quedó restablecido el funcionamiento de la bomba 92, ubicada en Loma Real, luego de permanecer fuera de servicio por actos de vandalismo registrados el pasado 15 de mayo.

De acuerdo con el organismo, el daño fue provocado por el corte del cableado eléctrico, lo que ocasionó daños en el motor de la bomba sumergible y dejó temporalmente sin agua potable a más de 15 colonias del sector oriente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/invitan-a-torreonenses-a-reportar-servicios-en-atencion-ciudadana-AP20854172

Entre las zonas afectadas estuvieron Loma Real, San Ángel I, II y III, Rincón del Sol, La Joya, Veredas de la Joya, Sol de Oriente, Jardines del Sol, Ciudad Nazas, Villa Diamante, Las Puertas y El Castaño.

Roberto Escalante González, gerente general del SIMAS Torreón, explicó que durante la contingencia se implementó un operativo emergente mediante pipas y un tanque de almacenamiento para reducir el impacto en las familias.

El funcionario agradeció la comprensión de la ciudadanía y destacó el trabajo del personal técnico para reparar el pozo y reincorporarlo a la red en el menor tiempo posible.

FRENTE A ALTAS TEMPERATURAS

Ante las altas temperaturas, Escalante González advirtió que este tipo de daños a la infraestructura hídrica afectan de manera directa el suministro de agua y la calidad de vida de la población.

“La colaboración de la ciudadanía es indispensable para reportar cualquier situación sospechosa en la infraestructura hídrica”, manifestó.

SIMAS Torreón mantiene habilitados sus canales de atención para reportar actos vandálicos o presencia sospechosa en pozos y tanques de almacenamiento.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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