Restablecen servicio de agua en el oriente de Torreón tras vandalismo en bomba de SIMAS

De acuerdo con el organismo, el daño fue provocado por el corte del cableado eléctrico, lo que ocasionó daños en el motor de la bomba sumergible y dejó temporalmente sin agua potable a más de 15 colonias del sector oriente.

TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón informó que quedó restablecido el funcionamiento de la bomba 92, ubicada en Loma Real, luego de permanecer fuera de servicio por actos de vandalismo registrados el pasado 15 de mayo.

Entre las zonas afectadas estuvieron Loma Real, San Ángel I, II y III, Rincón del Sol, La Joya, Veredas de la Joya, Sol de Oriente, Jardines del Sol, Ciudad Nazas, Villa Diamante, Las Puertas y El Castaño.

Roberto Escalante González, gerente general del SIMAS Torreón, explicó que durante la contingencia se implementó un operativo emergente mediante pipas y un tanque de almacenamiento para reducir el impacto en las familias.

El funcionario agradeció la comprensión de la ciudadanía y destacó el trabajo del personal técnico para reparar el pozo y reincorporarlo a la red en el menor tiempo posible.

FRENTE A ALTAS TEMPERATURAS

Ante las altas temperaturas, Escalante González advirtió que este tipo de daños a la infraestructura hídrica afectan de manera directa el suministro de agua y la calidad de vida de la población.

“La colaboración de la ciudadanía es indispensable para reportar cualquier situación sospechosa en la infraestructura hídrica”, manifestó.

SIMAS Torreón mantiene habilitados sus canales de atención para reportar actos vandálicos o presencia sospechosa en pozos y tanques de almacenamiento.