$!Inicia pago de apoyos de Bienestar Laguna con nuevos montos autorizado

TORREÓN, COAH.– La Dirección Regional de Programas para el Bienestar en La Laguna confirmó el inicio del operativo de pagos correspondiente a los programas de Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y Mujeres Bienestar.

Karla Zamora, titular de la dependencia, señaló que los depósitos que comenzaron a reflejarse en las cuentas de los beneficiarios ya contemplan el incremento autorizado para este periodo.

