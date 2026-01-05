Inicia pago de apoyos de Bienestar Laguna con nuevos montos autorizado

Torreón
/ 5 enero 2026
    Inicia pago de apoyos de Bienestar Laguna con nuevos montos autorizado
    Beneficiarios comenzaron a recibir los depósitos en sus tarjetas bancarias. FOTO: CUARTOSCURO

Karla Zamora, titular de la dependencia, informó que los depósitos ya incluyen el incremento autorizado a nivel federal

TORREÓN, COAH.– La Dirección Regional de Programas para el Bienestar en La Laguna confirmó el inicio del operativo de pagos correspondiente a los programas de Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y Mujeres Bienestar.

Karla Zamora, titular de la dependencia, señaló que los depósitos que comenzaron a reflejarse en las cuentas de los beneficiarios ya contemplan el incremento autorizado para este periodo.

TE PUEDE INTERESAR: Hombre se prende fuego afuera de una tienda de autoservicio en el Centro de Torreón

$!Inicia pago de apoyos de Bienestar Laguna con nuevos montos autorizado

La funcionaria explicó que, con el objetivo de mantener el orden y evitar aglomeraciones, la dispersión de los recursos se realiza de manera escalonada, siguiendo el orden alfabético de la primera letra del apellido paterno.

Asimismo, recordó a los beneficiarios que los recursos permanecen seguros en sus cuentas y que no es obligatorio retirarlos el mismo día del depósito, ya que la tarjeta puede utilizarse en cualquier establecimiento como una tarjeta de débito convencional.

Temas


apoyos sociales
Pensión del Bienestar

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Un mundo sin ley

Un mundo sin ley
true

Maduro, una bomba contra López Obrador
true

POLITICÓN: Morena quiere rifar sus ‘pluris’ en Coahuila, pero enciende alarmas
El alcalde Javier Díaz González informó sobre los avances en el incremento del abasto de agua potable en Saltillo.

Aumentó abasto de agua 15 por ciento en Saltillo, en 2025
Impresionante despliegue de seguridad fue realizado este domingo en brechas y caminos colindantes con Zacatecas.

Refuerzan blindaje en el sur de Saltillo con primer operativo interinstitucional de 2026

Personal de la Cruz Roja confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Fallece hombre en plaza pública de Saltillo; investigan presunto infarto
El USS Iwo Jima, buque en el que Maduro y su esposa fueron trasladados tras su captura.

Así cayó Maduro: la operación secreta que Trump observó desde Mar-a-Lago
El monitor también reforzó la importancia del ejercicio.

¿Puede la tecnología ayudarnos a comer mejor?