Inicia pago de apoyos de Bienestar Laguna con nuevos montos autorizado
Karla Zamora, titular de la dependencia, informó que los depósitos ya incluyen el incremento autorizado a nivel federal
TORREÓN, COAH.– La Dirección Regional de Programas para el Bienestar en La Laguna confirmó el inicio del operativo de pagos correspondiente a los programas de Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y Mujeres Bienestar.
Karla Zamora, titular de la dependencia, señaló que los depósitos que comenzaron a reflejarse en las cuentas de los beneficiarios ya contemplan el incremento autorizado para este periodo.
La funcionaria explicó que, con el objetivo de mantener el orden y evitar aglomeraciones, la dispersión de los recursos se realiza de manera escalonada, siguiendo el orden alfabético de la primera letra del apellido paterno.
Asimismo, recordó a los beneficiarios que los recursos permanecen seguros en sus cuentas y que no es obligatorio retirarlos el mismo día del depósito, ya que la tarjeta puede utilizarse en cualquier establecimiento como una tarjeta de débito convencional.