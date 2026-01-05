Hombre se prende fuego afuera de una tienda de autoservicio en el Centro de Torreón

Torreón
/ 5 enero 2026
    Hombre se prende fuego afuera de una tienda de autoservicio en el Centro de Torreón
    Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria al hombre lesionado. FOTO: SANDRA GÓMEZ

El hombre, identificado como trabajador del establecimiento, tenía alrededor de tres semanas sin presentarse a laborar y fue trasladado a un hospital con quemaduras de primer y segundo grado

TORREÓN, COAH.– Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se registró la tarde de ayer en el sector centro Torreón, específicamente en el cruce de la avenida Hidalgo y la calle Leandro Valle, luego de que se reportara al sistema de emergencias 911 que una persona se había prendido fuego en la vía pública, justo afuera de una conocida tienda de autoservicio.

El incidente involucró a un hombre de aproximadamente 50 años de edad, quien presuntamente se encontraba bajo los influjos del alcohol y atentó contra su vida al rociarse con solvente y prenderse fuego frente a testigos y personal del establecimiento.

TE PUEDE INTERESAR: Olfato que protege Torreón: unidades K-9 detectan drogas antes de llegar a las calles

$!Cuerpos de emergencia acudieron al cruce de avenida Hidalgo y Leandro Valle tras el reporte al 911.
Cuerpos de emergencia acudieron al cruce de avenida Hidalgo y Leandro Valle tras el reporte al 911. FOTO: SANDRA GÓMEZ

La encargada del supermercado señaló que el hombre ingresó inicialmente al módulo de atención a clientes. Posteriormente, fue identificado como trabajador del lugar, aunque se indicó que tenía alrededor de tres semanas sin presentarse a laborar.

De acuerdo con los testimonios recabados, el hombre llegó en aparente estado de ebriedad y advirtió al personal que atentaría contra su vida prendiéndose fuego. Sin mediar más palabras, salió del establecimiento, se quitó la gorra, se roció con thinner y se prendió fuego.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio para brindar los primeros auxilios y trasladaron de urgencia al lesionado, identificado como Francisco, de aproximadamente 50 años de edad. El reporte médico preliminar señala que ingresó a la Clínica 16 del IMSS con quemaduras de primer y segundo grado.

Temas


Seguridad
incendios

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Un mundo sin ley

Un mundo sin ley
true

Maduro, una bomba contra López Obrador
true

POLITICÓN: Morena quiere rifar sus ‘pluris’ en Coahuila, pero enciende alarmas
El alcalde Javier Díaz González informó sobre los avances en el incremento del abasto de agua potable en Saltillo.

Aumentó abasto de agua 15 por ciento en Saltillo, en 2025
Impresionante despliegue de seguridad fue realizado este domingo en brechas y caminos colindantes con Zacatecas.

Refuerzan blindaje en el sur de Saltillo con primer operativo interinstitucional de 2026

Personal de la Cruz Roja confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Fallece hombre en plaza pública de Saltillo; investigan presunto infarto
El USS Iwo Jima, buque en el que Maduro y su esposa fueron trasladados tras su captura.

Así cayó Maduro: la operación secreta que Trump observó desde Mar-a-Lago
El monitor también reforzó la importancia del ejercicio.

¿Puede la tecnología ayudarnos a comer mejor?