Hombre se prende fuego afuera de una tienda de autoservicio en el Centro de Torreón
El hombre, identificado como trabajador del establecimiento, tenía alrededor de tres semanas sin presentarse a laborar y fue trasladado a un hospital con quemaduras de primer y segundo grado
TORREÓN, COAH.– Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se registró la tarde de ayer en el sector centro Torreón, específicamente en el cruce de la avenida Hidalgo y la calle Leandro Valle, luego de que se reportara al sistema de emergencias 911 que una persona se había prendido fuego en la vía pública, justo afuera de una conocida tienda de autoservicio.
El incidente involucró a un hombre de aproximadamente 50 años de edad, quien presuntamente se encontraba bajo los influjos del alcohol y atentó contra su vida al rociarse con solvente y prenderse fuego frente a testigos y personal del establecimiento.
TE PUEDE INTERESAR: Olfato que protege Torreón: unidades K-9 detectan drogas antes de llegar a las calles
La encargada del supermercado señaló que el hombre ingresó inicialmente al módulo de atención a clientes. Posteriormente, fue identificado como trabajador del lugar, aunque se indicó que tenía alrededor de tres semanas sin presentarse a laborar.
De acuerdo con los testimonios recabados, el hombre llegó en aparente estado de ebriedad y advirtió al personal que atentaría contra su vida prendiéndose fuego. Sin mediar más palabras, salió del establecimiento, se quitó la gorra, se roció con thinner y se prendió fuego.
Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio para brindar los primeros auxilios y trasladaron de urgencia al lesionado, identificado como Francisco, de aproximadamente 50 años de edad. El reporte médico preliminar señala que ingresó a la Clínica 16 del IMSS con quemaduras de primer y segundo grado.