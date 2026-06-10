Intensifican búsqueda de joven desaparecido tras rastreo de señal en Torreón

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    Intensifican búsqueda de joven desaparecido tras rastreo de señal en Torreón
    Se reforzó la búsqueda de José Gabriel Ruiz Díaz en la zona norte de Torreón. SANDRA GÓMEZ

El operativo se basa en el análisis de las últimas señales del teléfono celular del joven.

TORREÓN, COAH.- Las labores para localizar a José Gabriel Ruiz Díaz se reforzaron este miércoles mediante un despliegue coordinado en la zona norte de Torreón. La estrategia, encabezada por agentes estatales y municipales, tomó como base técnica el análisis forense de las últimas señales emitidas por el teléfono celular del joven.

En el operativo participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, integrantes del Grupo Reacción Torreón (GRT), así como personal de Protección Civil y Bomberos.

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Los uniformados realizaron búsquedas en los márgenes de canales de riego, predios abandonados y trayectos cercanos al bulevar de la Nogalera y el periférico Raúl López Sánchez, zonas marcadas dentro de la indagatoria.

José Luis Ruiz Ramírez, padre del joven desaparecido, confirmó que la delimitación del área de búsqueda fue resultado directo del seguimiento tecnológico a los últimos movimientos del dispositivo móvil de su hijo.

Las diligencias se enfocaron en trazar la ruta seguida por el joven antes de la pérdida de comunicación. Informes no oficiales indican que, previo a que el teléfono dejara de emitir señal, el dispositivo registró tres puntos de geolocalización precisos, los cuales constituyen pistas relevantes para determinar el paradero de José Gabriel Ruiz Díaz.

Durante la jornada, los equipos de emergencia inspeccionaron zonas agrestes y puntos de difícil acceso en busca de cualquier indicio que pudiera aportar información sobre su localización.

La revisión abarcó desde caminos vecinales hasta terrenos deshabitados dentro del radio de búsqueda establecido con base en la información tecnológica disponible.

$!Participan agentes estatales, municipales, Protección Civil y Bomberos.
Participan agentes estatales, municipales, Protección Civil y Bomberos. SANDRA GÓMEZ

José Gabriel Ruiz Díaz, de 21 años, desapareció el pasado 2 de junio mientras se encontraba en su turno laboral en una estación de servicio de la ciudad. Desde entonces, el protocolo de búsqueda permanece activo.

La Fiscalía General del Estado continúa analizando pruebas periciales y testimoniales. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información relevante y reportarla al 911 o ante la autoridad ministerial correspondiente.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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