Intensifican búsqueda de joven desaparecido tras rastreo de señal en Torreón

En el operativo participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, integrantes del Grupo Reacción Torreón (GRT), así como personal de Protección Civil y Bomberos.

TORREÓN, COAH.- Las labores para localizar a José Gabriel Ruiz Díaz se reforzaron este miércoles mediante un despliegue coordinado en la zona norte de Torreón . La estrategia, encabezada por agentes estatales y municipales, tomó como base técnica el análisis forense de las últimas señales emitidas por el teléfono celular del joven.

Los uniformados realizaron búsquedas en los márgenes de canales de riego, predios abandonados y trayectos cercanos al bulevar de la Nogalera y el periférico Raúl López Sánchez, zonas marcadas dentro de la indagatoria.

José Luis Ruiz Ramírez, padre del joven desaparecido, confirmó que la delimitación del área de búsqueda fue resultado directo del seguimiento tecnológico a los últimos movimientos del dispositivo móvil de su hijo.

Las diligencias se enfocaron en trazar la ruta seguida por el joven antes de la pérdida de comunicación. Informes no oficiales indican que, previo a que el teléfono dejara de emitir señal, el dispositivo registró tres puntos de geolocalización precisos, los cuales constituyen pistas relevantes para determinar el paradero de José Gabriel Ruiz Díaz.

Durante la jornada, los equipos de emergencia inspeccionaron zonas agrestes y puntos de difícil acceso en busca de cualquier indicio que pudiera aportar información sobre su localización.

La revisión abarcó desde caminos vecinales hasta terrenos deshabitados dentro del radio de búsqueda establecido con base en la información tecnológica disponible.