Invita DIF Torreón a formalizar la unión en Bodas Comunitarias

Torreón
/ 20 enero 2026
    Invita DIF Torreón a formalizar la unión en Bodas Comunitarias
    El DIF Torreón abrió el registro para las Bodas Comunitarias 2026, que se celebrarán en la Plaza Mayor. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Parejas podrán formalizar su unión de manera accesible; la ceremonia será el 19 de febrero en la Plaza Mayor

TORREÓN, COAH.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón lanzó la convocatoria para las Bodas Comunitarias 2026, un programa dirigido a parejas que buscan formalizar su unión y obtener certeza jurídica, eliminando barreras económicas en el trámite matrimonial.

La ceremonia colectiva se llevará a cabo el 19 de febrero en la Plaza Mayor, y contará con la presencia del alcalde Román Cepeda y de Selina Bremer, presidenta honoraria del DIF Torreón, quienes fungirán como padrinos de honor.

Bremer de Cepeda destacó que esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer el núcleo familiar, al acercar trámites legales accesibles a quienes más lo necesitan. “Trabajamos para que ninguna pareja deje de formalizar su unión por motivos económicos”, señaló.

$!La ceremonia colectiva se realizará el próximo 19 de febrero.
La ceremonia colectiva se realizará el próximo 19 de febrero. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Por su parte, Marlene Martínez Valdés, directora del DIF Torreón, informó que, por instrucción del alcalde, el organismo brinda acompañamiento integral en los trámites ante el Registro Civil del Estado.

Las parejas interesadas podrán registrarse hasta el 4 de febrero en Ciudad DIF, ubicada en Calzada de los Continentes 500, en un horario de 08:30 a 15:30 horas.

Para participar, las parejas deberán presentar la documentación requerida en un sobre amarillo, además de cumplir con la asistencia a las pláticas prematrimoniales y realizar los exámenes prenupciales, con un costo de 200 pesos en DIF.

Temas


Bodas
Familias
programas sociales

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

