Invita DIF Torreón a formalizar la unión en Bodas Comunitarias

TORREÓN, COAH.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón lanzó la convocatoria para las Bodas Comunitarias 2026, un programa dirigido a parejas que buscan formalizar su unión y obtener certeza jurídica, eliminando barreras económicas en el trámite matrimonial.

La ceremonia colectiva se llevará a cabo el 19 de febrero en la Plaza Mayor, y contará con la presencia del alcalde Román Cepeda y de Selina Bremer, presidenta honoraria del DIF Torreón, quienes fungirán como padrinos de honor.

Bremer de Cepeda destacó que esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer el núcleo familiar, al acercar trámites legales accesibles a quienes más lo necesitan. “Trabajamos para que ninguna pareja deje de formalizar su unión por motivos económicos”, señaló.