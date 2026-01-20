Invita DIF Torreón a formalizar la unión en Bodas Comunitarias
Parejas podrán formalizar su unión de manera accesible; la ceremonia será el 19 de febrero en la Plaza Mayor
TORREÓN, COAH.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón lanzó la convocatoria para las Bodas Comunitarias 2026, un programa dirigido a parejas que buscan formalizar su unión y obtener certeza jurídica, eliminando barreras económicas en el trámite matrimonial.
La ceremonia colectiva se llevará a cabo el 19 de febrero en la Plaza Mayor, y contará con la presencia del alcalde Román Cepeda y de Selina Bremer, presidenta honoraria del DIF Torreón, quienes fungirán como padrinos de honor.
Bremer de Cepeda destacó que esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer el núcleo familiar, al acercar trámites legales accesibles a quienes más lo necesitan. “Trabajamos para que ninguna pareja deje de formalizar su unión por motivos económicos”, señaló.
Por su parte, Marlene Martínez Valdés, directora del DIF Torreón, informó que, por instrucción del alcalde, el organismo brinda acompañamiento integral en los trámites ante el Registro Civil del Estado.
Las parejas interesadas podrán registrarse hasta el 4 de febrero en Ciudad DIF, ubicada en Calzada de los Continentes 500, en un horario de 08:30 a 15:30 horas.
Para participar, las parejas deberán presentar la documentación requerida en un sobre amarillo, además de cumplir con la asistencia a las pláticas prematrimoniales y realizar los exámenes prenupciales, con un costo de 200 pesos en DIF.