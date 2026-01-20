Torreón: exigen claridad tras muerte de joven, al parecer golpeado en los separos municipales

TORREÓN, COAH.- En circunstancias que hasta el momento no han sido esclarecidas, un joven de 24 años murió este martes, luego de haber sido detenido durante el fin de semana en la ciudad de Torreón e internado en el Centro de Detención Temporal de la calzada Colón. El pasado sábado, Cris Hernán Pérez Rentería, acompañado de sus amigos, decidió celebrar su cumpleaños número 24 en el club nocturno Mr. Rabbit, ubicado en el Paseo Morelos. Lo que inició como una noche de festejo terminó en tragedia, ya que, tras ser presuntamente agredido, perdió la vida la madrugada de este martes en el Hospital General de Torreón, según confirmó la Fiscalía General del Estado. TE PUEDE INTERESAR: Del sueño americano al mexicano: destaca Saltillo por la integración laboral de extranjeros y refugiados Una de sus amigas, identificada como Yuriria, declaró que el conflicto comenzó debido a que el grupo no contaba con el dinero suficiente para cubrir la cuenta del consumo, por lo que Cris Hernán dejó su teléfono celular en garantía. No obstante, señaló que el capitán de meseros optó por llamar a una patrulla, tras lo cual el joven fue detenido y trasladado a los separos de la calzada Colón.

El lunes, su madre y su tía lo visitaron en los separos y le tomaron una fotografía en la que aparece sonriendo, de pie tras las rejas. Sin embargo, aproximadamente dos horas después, cuando acudieron a pagar la multa correspondiente, fueron informadas de que el joven había sido trasladado de emergencia al Hospital General de Torreón, luego de haber sufrido una lesión en la cabeza. El fallecimiento de Cris Hernán fue confirmado la mañana de este martes 20 de enero en el Hospital General de Torreón, sin que hasta el momento las autoridades hayan proporcionado mayores detalles sobre lo ocurrido. Familiares del joven rechazaron la versión oficial que indicaba que se habría lesionado por sí mismo al golpearse contra las rejas. En tanto, amigos que lo acompañaban esa noche sostienen que fue detenido sin presentar lesiones visibles y que caminaba por su propio pie al momento de ser asegurado por los agentes. Ante la gravedad del caso, la familia solicitó que los hechos sean investigados a fondo y que se determinen responsabilidades. A través de redes sociales, allegados al joven hicieron público el caso para evitar que quede en la impunidad, llamado que se ha replicado entre usuarios que exigen transparencia y justicia. Durante las horas en que Cris Hernán permaneció hospitalizado, su hermana, Neismel Pérez, difundió mensajes solicitando oraciones y apoyo, apelando a la solidaridad de la comunidad. No obstante, a las 02:48 horas de este 20 de enero confirmó su fallecimiento mediante un mensaje de despedida, en el que expresó el profundo dolor de la familia y agradeció a quienes estuvieron al pendiente y acompañaron en los momentos más difíciles. Posteriormente, la joven hizo un llamado a valorar la vida y a fortalecer los vínculos familiares y sociales, al advertir sobre el aumento de muertes de jóvenes en contextos que, en apariencia, deberían ser espacios de convivencia y celebración.