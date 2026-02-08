Investiga Fiscalía General de Coahuila cadena de tiendas de cannabis tras operativos en Saltillo y Ramos Arizpe

La Fiscalía General del Estado de Coahuila inició una carpeta de investigación tras los cateos realizados el 5 y 6 de febrero en Saltillo y Ramos Arizpe. Los operativos en la cadena “Greens 420” derivaron del decomiso de productos que presuntamente exceden los límites legales de cannabis.

El primer despliegue ocurrió el jueves en la colonia Topo Chico, donde elementos de la Agencia de Investigación Criminal aseguraron 48 frascos de mariguana “exótica”. Cada envase contenía 28 gramos, cifra que sobrepasa el límite permitido para consumo personal, según la legislación vigente.

TE PUEDE INTERESAR: Aseguran establecimiento de venta de derivados de mariguana para revisión en Saltillo

Durante las diligencias, los agentes también incautaron equipo de cómputo y papelería con documentación diversa. Estos elementos fueron integrados a la indagatoria para analizar el flujo financiero y la estructura operativa del establecimiento comercial.

La intervención continuó el viernes con operativos simultáneos en las sucursales situadas en el bulevar Moctezuma de Saltillo y en Ramos Arizpe. En estos puntos se decomisaron 52 envases adicionales con diversos derivados del cannabis y terminales de cobro.

El objetivo central de la autoridad es verificar si las sustancias comercializadas poseen niveles de THC superiores a los que permite la Ley General de Salud. Además, se investiga la presunta venta de narcóticos a menores de edad tras recibir denuncias anónimas.

Como parte del proceso legal, la institución citará a declarar a los empleados y encargados de las tiendas involucradas. Esto permitirá deslindar responsabilidades sobre la operación de los locales, los cuales permanecen bajo resguardo oficial y con sellos de clausura.