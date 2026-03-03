La alcaldesa de Gómez Palacio realizó un recorrido recreativo de 21 kilómetros en el Maratón Lala

Torreón
/ 3 marzo 2026
    La alcaldesa de Gómez Palacio realizó un recorrido recreativo de 21 kilómetros en el Maratón Lala
    La alcaldesa Betzabé Martínez Arango acompañó de manera simbólica el arranque y recorrió 21 kilómetros como actividad recreativa, sin figurar en los tiempos oficiales del Maratón Lala 2026. FOTO: CORTESÍA

Betzabé Martínez Arango no formó parte de la competencia oficial ni de los resultados cronometrados

En cada edición del Maratón Lala se invita de manera protocolaria a las autoridades municipales de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo a acompañar el arranque y la llegada de la carrera, como parte de la colaboración institucional que hace posible la realización de la carrera.

En la edición 2026, la alcaldesa de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango, participó de manera recreativa acompañando el inicio del maratón y decidió recorrer 21 kilómetros como actividad personal de convivencia con la comunidad.

Desde su registro se estableció que su participación sería simbólica y no competitiva. Por ello, no fue considerada dentro de los tiempos oficiales ni en los resultados del maratón, ni era elegible para medalla o clasificación.

Una vez concluido su recorrido recreativo, la alcaldesa se trasladó a la meta para recibir a los corredores en esta zona, como parte del protocolo habitual con las autoridades invitadas.

El Maratón Internacional Lala cuenta con cronometraje certificado y resultados avalados conforme a los estándares deportivos aplicables, garantizando la transparencia e integridad de la competencia para todos los participantes. Agradecemos la participación de autoridades, corredores y comunidad que año con año hacen posible esta celebración deportiva.

