La Laguna se alista para la Feria Internacional del Libro Coahuila 2026

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Torreón
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    La Laguna se alista para la Feria Internacional del Libro Coahuila 2026
    Autoridades presentaron en Torreón la edición 2026 de la FILC, que reunirá a editoriales, autores y actividades para todo público. SANDRA GÓMEZ

Torreón será sede del 8 al 17 de mayo, con más de 130 actividades y participación internacional

TORREÓN, COAH.- La ciudad de Torreón se reporta lista para albergar la Feria Internacional del Libro Coahuila (FILC) 2026, con lo que busca consolidarse como un referente cultural en el norte del país.

De acuerdo con Esther Quintana Salinas, secretaria de Cultura del estado, esta segunda edición en la región lagunera se realizará del 8 al 17 de mayo en el Centro de Convenciones, donde se desarrollará una agenda dirigida a distintos públicos.

La funcionaria destacó que esta edición llega con una estructura más solida pues participarán más de 100 sellos editoriales y alrededor de 400 invitados entre escritores, creadores y promotores culturales. Además, se contemplan más de 130 actividades, así como talleres enfocados en fomentar la lectura y la convivencia social. España será el país invitado de honor.

Señaló además que el éxito obtenido el año pasado motivó la ampliación del programa. En esta ocasión, la temática será “fútbol, arte y cultura”, con el objetivo de atraer a públicos diversos mediante la conexión entre distintas disciplinas.

Quintana Salinas agregó que habrá coordinación con instituciones académicas y la iniciativa privada, además de transporte gratuito para facilitar el acceso al recinto. También participarán mediadores de lectura y jóvenes voluntarios para dinamizar el acompañamiento a los asistentes.

Finalmente, extendió un llamado a la comunidad para integrarse a esta fiesta de las letras, invitándolos a explorar los pabellones y aprovechar una cartelera diversa que busca democratizar el acceso a la cultura y el conocimiento.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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