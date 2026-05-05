La Laguna se alista para la Feria Internacional del Libro Coahuila 2026

De acuerdo con Esther Quintana Salinas, secretaria de Cultura del estado, esta segunda edición en la región lagunera se realizará del 8 al 17 de mayo en el Centro de Convenciones, donde se desarrollará una agenda dirigida a distintos públicos.

TORREÓN, COAH.- La ciudad de Torreón se reporta lista para albergar la Feria Internacional del Libro Coahuila (FILC) 2026, con lo que busca consolidarse como un referente cultural en el norte del país.

La funcionaria destacó que esta edición llega con una estructura más solida pues participarán más de 100 sellos editoriales y alrededor de 400 invitados entre escritores, creadores y promotores culturales. Además, se contemplan más de 130 actividades, así como talleres enfocados en fomentar la lectura y la convivencia social. España será el país invitado de honor.

Señaló además que el éxito obtenido el año pasado motivó la ampliación del programa. En esta ocasión, la temática será “fútbol, arte y cultura”, con el objetivo de atraer a públicos diversos mediante la conexión entre distintas disciplinas.

Quintana Salinas agregó que habrá coordinación con instituciones académicas y la iniciativa privada, además de transporte gratuito para facilitar el acceso al recinto. También participarán mediadores de lectura y jóvenes voluntarios para dinamizar el acompañamiento a los asistentes.

Finalmente, extendió un llamado a la comunidad para integrarse a esta fiesta de las letras, invitándolos a explorar los pabellones y aprovechar una cartelera diversa que busca democratizar el acceso a la cultura y el conocimiento.