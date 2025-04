Lamenta Secretario de Torreón muerte de joven durante desalojo en Nuevo Mieleras

TORREÓN, COAH.- El secretario del Ayuntamiento de Torreón, Elías Gánem, lamentó los hechos en los que un joven de 32 años perdió la vida durante el desalojo violento de tierras en el ejido Nuevo Mieleras y expresó también su preocupación por el agente policial que resultó con un machetazo en la cabeza.

“Como municipio lamentamos mucho que hoy tengamos una persona fallecida y que un elemento del Grupo de Reacción esté herido con un machete. Nuestro rol fue cumplir con la orden del juez”, explicó.

El operativo de desalojo de terrenos culminó en un trágico incidente con el saldo de una persona fallecida y otra herida con un machetazo en la cabeza, ocurrido durante la mañana de este lunes en un predio del ejido Nuevo Mieleras.

El secretario del Ayuntamiento aclaró que, como autoridad, su papel fue dar acompañamiento en cumplimiento de la orden judicial, y que la instrucción inicial era que la acción se llevara a cabo de manera pacífica.

Ante los hechos de violencia, Gánem informó que el desalojo fue detenido y que el municipio se encuentra a la espera de las investigaciones que realice la Fiscalía General del Estado para deslindar responsabilidades.

El funcionario se mostró dispuesto a establecer una mesa de diálogo para buscar opciones de reubicación, una vez que la Fiscalía concluya sus investigaciones y lo considere pertinente.

Insistió en que la reacción de los ocupantes del predio fue la que desencadenó la violencia y reiteró su disposición para colaborar con la Fiscalía en esclarecer los hechos y deslindar las responsabilidades correspondientes.

ANTONIO ATTOLINI RESPONSABILIZA AL ALCALDE ROMÁN CEPEDA

Por otro lado, el legislador morenista, Antonio Attolini, responsabilizó de los hechos al alcalde Román Cepeda. pues, a pesar de que el operativo se realizó con una orden judicial de cateo, el procedimiento derivó en el uso de armas largas contra una familia desarmada.

“Tener una orden judicial no significa tener licencia para matar. Si la policía municipal de Torreón no es capaz de ejecutar una diligencia judicial sin asesinar a un civil, entonces no está capacitada para portar un uniforme ni un arma”, afirmó.

Mencionó que, según investigaciones y testimonios recabados por medios de comunicación, el operativo estaría relacionado con un presunto fraude notarial que derivó en intentos de despojo contra varias familias.