Lluvia y granizo dejan a Torreón en alerta (video)
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Se habilitó un albergue temporal para resguardar a personas en riesgo, mientras continúan los trabajos para atender afectaciones por las lluvias
TORREÓN, COAH.- Luego de la lluvia, viento y granizo que azotaron a Torreón la noche de ayer sábado, el Ayuntamiento activó un operativo de emergencia integral. Por orden del alcalde Román Cepeda, todas las dependencias municipales trabajan en conjunto con el Gobierno del Estado para asistir a la población.
PUNTOS CLAVE DEL OPERATIVO:
- Atención inmediata: Cuadrillas desplegadas para solucionar fallas eléctricas, retirar árboles caídos y desfogar vialidades inundadas (especialmente en el sur y oriente).
- Refugio disponible: Se habilitó el albergue de Protección Civil y Bomberos en Prolongación Degollado para personas en situación de calle o familias en riesgo.
- Vigilancia: Jorge Luis Juárez, titular de Protección Civil, confirmó que los rondines serán ininterrumpidos hasta que pase la contingencia.
- ¿Necesitas ayuda? Llama al 911, al 073 (Atención Ciudadana) o directamente a Bomberos al 871 712 0066.
En los trabajos de atención a lluvias participan la Policía de Torreón, Tránsito y Vialidad, Simas Torreón, Servicios Públicos Municipales, Obras Públicas, Atención Ciudadana, DIF Torreón, entre otras dependencias municipales.
Juárez Llanas señaló que la indicación del presidente municipal es trabajar de manera coordinada con el Gobierno del Estado para dar atención oportuna y eficiente a la ciudadanía, por lo que los rondines de vigilancia serán permanentes.