Lluvia y granizo dejan a Torreón en alerta (video)

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Torreón
/ 5 abril 2026
    Lluvia y granizo dejan a Torreón en alerta (video)
    Cuadrillas municipales trabajan en la remoción de árboles caídos y el desalojo de agua en vialidades inundadas, principalmente en el sur y oriente de la ciudad. SANDRA GÓMEZ

Se habilitó un albergue temporal para resguardar a personas en riesgo, mientras continúan los trabajos para atender afectaciones por las lluvias

TORREÓN, COAH.- Luego de la lluvia, viento y granizo que azotaron a Torreón la noche de ayer sábado, el Ayuntamiento activó un operativo de emergencia integral. Por orden del alcalde Román Cepeda, todas las dependencias municipales trabajan en conjunto con el Gobierno del Estado para asistir a la población.

PUNTOS CLAVE DEL OPERATIVO:

- Atención inmediata: Cuadrillas desplegadas para solucionar fallas eléctricas, retirar árboles caídos y desfogar vialidades inundadas (especialmente en el sur y oriente).

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- Refugio disponible: Se habilitó el albergue de Protección Civil y Bomberos en Prolongación Degollado para personas en situación de calle o familias en riesgo.

- Vigilancia: Jorge Luis Juárez, titular de Protección Civil, confirmó que los rondines serán ininterrumpidos hasta que pase la contingencia.

$!Elementos de distintas dependencias mantienen recorridos de vigilancia para atender reportes ciudadanos derivados de las condiciones climáticas.
Elementos de distintas dependencias mantienen recorridos de vigilancia para atender reportes ciudadanos derivados de las condiciones climáticas. SANDRA GÓMEZ

- ¿Necesitas ayuda? Llama al 911, al 073 (Atención Ciudadana) o directamente a Bomberos al 871 712 0066.

En los trabajos de atención a lluvias participan la Policía de Torreón, Tránsito y Vialidad, Simas Torreón, Servicios Públicos Municipales, Obras Públicas, Atención Ciudadana, DIF Torreón, entre otras dependencias municipales.

$!El operativo involucra a corporaciones como Policía, Tránsito, SIMAS y Servicios Públicos, coordinadas para atender emergencias.
El operativo involucra a corporaciones como Policía, Tránsito, SIMAS y Servicios Públicos, coordinadas para atender emergencias. SANDRA GÓMEZ

Juárez Llanas señaló que la indicación del presidente municipal es trabajar de manera coordinada con el Gobierno del Estado para dar atención oportuna y eficiente a la ciudadanía, por lo que los rondines de vigilancia serán permanentes.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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