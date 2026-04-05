Manolo Jiménez se coloca en el top 5 de gobernadores mejor evaluados, de acuerdo con Demoscopia Digital

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Coahuila
/ 5 abril 2026
    Manolo Jiménez se coloca en el top 5 de gobernadores mejor evaluados, de acuerdo con Demoscopia Digital
    Coahuila se mantiene dentro de los cinco estados con mayor aprobación. ARCHIVO

La medición de marzo de la encuesta reporta 68.4% de aprobación ciudadana para el mandatario estatal

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, se colocó en el cuarto lugar a nivel nacional en aprobación ciudadana, de acuerdo con el ranking correspondiente a marzo de 2026 difundido por la casa encuestadora Demoscopia Digital.

El estudio ubica al mandatario estatal dentro de los cinco gobernadores mejor evaluados del país, con un nivel de aprobación de 68.4 por ciento, según los datos publicados en dicha medición. Este resultado lo posiciona por debajo de los tres primeros lugares, pero aún dentro de los niveles más altos de respaldo ciudadano en comparación con otros titulares del Ejecutivo estatal.

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De acuerdo con el ranking, los tres primeros sitios son ocupados por los gobernadores de Querétaro, Hidalgo y Nuevo León, mientras que Coahuila aparece en la cuarta posición. En quinto lugar se encuentra el estado de Guerrero, completando así el grupo de entidades con mayor nivel de aprobación en el país.

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La medición forma parte de los ejercicios mensuales que realiza la encuestadora para evaluar la percepción ciudadana sobre el desempeño de los gobiernos estatales. Estos estudios toman como base la opinión de la población consultada respecto a la gestión de sus autoridades locales.

El posicionamiento del gobernador ocurre en un contexto donde las evaluaciones públicas se han convertido en un indicador recurrente para medir el respaldo social hacia los mandatarios estatales. Sin embargo, estos resultados pueden variar dependiendo del momento en que se levanten los datos y de la metodología empleada por cada casa encuestadora.

Hasta ahora, no se han dado a conocer mayores detalles sobre los criterios específicos utilizados en esta medición en particular, más allá de los resultados generales del ranking nacional.

El resultado coloca a Manolo Jiménez Salinas en una posición dentro del grupo con mayor nivel de aprobación ciudadana en el país, aunque fuera de los tres primeros lugares en esta edición correspondiente a marzo de 2026.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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