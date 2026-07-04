Más de 20 mil jóvenes se suman a la estrategia de prevención “A Coahuila lo Cuidamos Todos”
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El programa busca sensibilizar a estudiantes sobre los riesgos del consumo de sustancias y fortalecer la cultura de la prevención
TORREÓN, COAH.- Más de 20 mil estudiantes coahuilenses han participado en las conferencias preventivas de seguridad que forman parte de la estrategia estatal ”A Coahuila lo Cuidamos Todos”, informó el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez.
El titular de la Fiscalía explicó que el programa tiene como objetivo sensibilizar a las y los jóvenes sobre los riesgos asociados al consumo de sustancias nocivas. A través de dinámicas interactivas y testimonios reales, se busca fomentar una cultura de prevención que conecte directamente con los estudiantes en sus planteles escolares.
Siguiendo las instrucciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas, la estrategia emplea un formato ágil para desmitificar realidades relacionadas con el consumo de drogas y la seguridad. Con ello, se pretende que los jóvenes valoren las condiciones de paz que prevalecen en la entidad y reconozcan el papel de las corporaciones policiacas en la protección de las familias.
Recientemente, Fernández Montañez encabezó una jornada de trabajo en la Universidad Pablo Freire, en Saltillo. En la actividad participaron la Policía Estatal, la Policía Municipal, el Centro de Operaciones Estratégicas y la Delegación Sureste de la Fiscalía General del Estado.
El fiscal señaló que estas acciones refrendan el compromiso del Gobierno del Estado con la coordinación interinstitucional. Además, buscan fortalecer la seguridad y el bienestar de las y los jóvenes mediante estrategias preventivas que acerquen a las instituciones con la comunidad estudiantil.