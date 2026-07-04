Más de 20 mil jóvenes se suman a la estrategia de prevención “A Coahuila lo Cuidamos Todos”

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Más de 20 mil jóvenes se suman a la estrategia de prevención “A Coahuila lo Cuidamos Todos”
    Al término del encuentro, asistentes convivieron con autoridades estatales y aprovecharon el espacio para intercambiar experiencias y tomarse fotografías. SANDRA GÓMEZ

El programa busca sensibilizar a estudiantes sobre los riesgos del consumo de sustancias y fortalecer la cultura de la prevención

TORREÓN, COAH.- Más de 20 mil estudiantes coahuilenses han participado en las conferencias preventivas de seguridad que forman parte de la estrategia estatal ”A Coahuila lo Cuidamos Todos”, informó el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez.

El titular de la Fiscalía explicó que el programa tiene como objetivo sensibilizar a las y los jóvenes sobre los riesgos asociados al consumo de sustancias nocivas. A través de dinámicas interactivas y testimonios reales, se busca fomentar una cultura de prevención que conecte directamente con los estudiantes en sus planteles escolares.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/torreon-investigan-incendio-en-refugio-patitas-laguneras-que-dejo-13-perros-muertos-EK21905625

Siguiendo las instrucciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas, la estrategia emplea un formato ágil para desmitificar realidades relacionadas con el consumo de drogas y la seguridad. Con ello, se pretende que los jóvenes valoren las condiciones de paz que prevalecen en la entidad y reconozcan el papel de las corporaciones policiacas en la protección de las familias.

Recientemente, Fernández Montañez encabezó una jornada de trabajo en la Universidad Pablo Freire, en Saltillo. En la actividad participaron la Policía Estatal, la Policía Municipal, el Centro de Operaciones Estratégicas y la Delegación Sureste de la Fiscalía General del Estado.

$!Elementos de la unidad K-9 participaron en la demostración como parte de las dinámicas presentadas durante la conferencia.
Elementos de la unidad K-9 participaron en la demostración como parte de las dinámicas presentadas durante la conferencia. SANDRA GÓMEZ

El fiscal señaló que estas acciones refrendan el compromiso del Gobierno del Estado con la coordinación interinstitucional. Además, buscan fortalecer la seguridad y el bienestar de las y los jóvenes mediante estrategias preventivas que acerquen a las instituciones con la comunidad estudiantil.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Adicciones
Juventud
Prevención

Localizaciones


Torreón

Organizaciones


FGE

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El cristal es la droga que más se incauta en la entidad, de acuerdo con cifras de la FGR.

En Coahuila, se disparan 2,740% ‘golpes’ contra el cristal
NosotrAs: El silencio de las aulas

NosotrAs: El silencio de las aulas
true

FIFA 2026: Deja de vender productos, empieza a vender finales del mundo
true

El verdadero significado del sionismo
true

Manganitas ∙ AFA
true

La motivación, la dopamina, la voluntad, los logros y la procrastinación: de círculo vicioso a círculo virtuoso
Pieza. ‘Mis padres’ (1977) es considerada una de las obras más íntimas de David Hockney y formó parte de la retrospectiva que el Centro Pompidou dedicó al artista en 2017.

Cultura y Pop: Hockney en el Pompidou
true

Hoy no quiero escribir