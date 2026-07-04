Torreón: Investigan incendio en refugio Patitas Laguneras que dejó 13 perros muertos

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    Torreón: Investigan incendio en refugio Patitas Laguneras que dejó 13 perros muertos
    A pesar de la rápida intervención de los bomberos, no se pudo evitar la muerte de 13 mascotas. SANDRA GÓMEZ

Autoridades municipales y de Protección Civil intervienen en el caso para esclarecer el origen del fuego

TORREÓN, COAH.- Un trágico incendio afectó la tarde del viernes al albergue de mascotas “Patitas Laguneras”, ubicado en la colonia J. Luz Torres, en Torreón, provocando la muerte de 13 perros y dejando a otros 3 en condiciones de atención médica, lo que requirió la movilización inmediata de las autoridades locales.

De acuerdo con el reporte emitido por Protección Civil, el siniestro fue reportado a las 18:10 horas. Los cuerpos de rescate trabajaron intensamente en el sitio para extinguir el fuego que dañó gran parte de las instalaciones y rescatar a los ejemplares que se encontraban en el área afectada.

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Una vez finalizadas las tareas de sofocación, se notificó el deceso de 13 perros por asfixia y quemaduras; paralelamente, 3 ejemplares heridos fueron trasladados para recibir cuidados por personal de Salud Municipal.

$!En el refugio había más de 50 mascotas; no todas lograron sobrevivir.
En el refugio había más de 50 mascotas; no todas lograron sobrevivir. SANDRA GÓMEZ

Asimismo, otros 46 perros fueron puestos bajo resguardo seguro en el mismo punto, permaneciendo bajo la supervisión de las autoridades para prevenir nuevos incidentes mientras se evalúan las condiciones de las instalaciones.

Protección Civil ha iniciado una investigación formal para determinar qué causó el fuego y si existió alguna negligencia o factor externo involucrado en este suceso que ha causado gran pesar en los sectores defensores de los derechos de los animales en la ciudad.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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