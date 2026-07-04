Torreón: Investigan incendio en refugio Patitas Laguneras que dejó 13 perros muertos
Autoridades municipales y de Protección Civil intervienen en el caso para esclarecer el origen del fuego
TORREÓN, COAH.- Un trágico incendio afectó la tarde del viernes al albergue de mascotas “Patitas Laguneras”, ubicado en la colonia J. Luz Torres, en Torreón, provocando la muerte de 13 perros y dejando a otros 3 en condiciones de atención médica, lo que requirió la movilización inmediata de las autoridades locales.
De acuerdo con el reporte emitido por Protección Civil, el siniestro fue reportado a las 18:10 horas. Los cuerpos de rescate trabajaron intensamente en el sitio para extinguir el fuego que dañó gran parte de las instalaciones y rescatar a los ejemplares que se encontraban en el área afectada.
Una vez finalizadas las tareas de sofocación, se notificó el deceso de 13 perros por asfixia y quemaduras; paralelamente, 3 ejemplares heridos fueron trasladados para recibir cuidados por personal de Salud Municipal.
Asimismo, otros 46 perros fueron puestos bajo resguardo seguro en el mismo punto, permaneciendo bajo la supervisión de las autoridades para prevenir nuevos incidentes mientras se evalúan las condiciones de las instalaciones.
Protección Civil ha iniciado una investigación formal para determinar qué causó el fuego y si existió alguna negligencia o factor externo involucrado en este suceso que ha causado gran pesar en los sectores defensores de los derechos de los animales en la ciudad.