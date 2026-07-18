Hallan 4.05 kilos de presunta metanfetamina abandonada en calle de Cuatro Ciénegas

El hallazgo ocurrió en el callejón de Guevara, cerca de una propiedad conocida como La Viña y de una zona donde se construyen nuevas viviendas.

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Elementos de Seguridad Pública Municipal de Cuatro Ciénegas , Coahuila, aseguraron aproximadamente 4.05 kilogramos de una sustancia con características similares a la metanfetamina durante un recorrido de vigilancia.

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes encontraron sobre la vía pública una cubeta blanca con la leyenda “Conserva de Papaya La Especial”.

Dentro del recipiente había nueve bolsas transparentes cerradas con nudos, cada una con una sustancia blanca, granulada y con apariencia de ‘cristal’.

Las autoridades estimaron que cada paquete pesaba alrededor de 450 gramos, lo que representa un total aproximado de 4 kilos con 50 gramos.

El recipiente y las bolsas fueron asegurados por los policías, quienes notificaron el hallazgo a las autoridades correspondientes y aplicaron el procedimiento de cadena de custodia.

Los indicios quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Monclova.

La autoridad federal deberá realizar los análisis periciales para confirmar la composición de la sustancia e investigar su procedencia, destino y posible relación con alguna actividad delictiva.