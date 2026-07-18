Hallan 4.05 kilos de presunta metanfetamina abandonada en calle de Cuatro Ciénegas

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Hallan 4.05 kilos de presunta metanfetamina abandonada en calle de Cuatro Ciénegas
    Policías municipales de Cuatro Ciénegas, Coahuila, localizaron nueve paquetes con una sustancia similar al ‘cristal’ dentro de una cubeta abandonada en la vía pública. CORTESÍA

Policías municipales localizaron nueve paquetes de posible ‘cristal’ dentro de una cubeta en la colonia Maldonado

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Elementos de Seguridad Pública Municipal de Cuatro Ciénegas, Coahuila, aseguraron aproximadamente 4.05 kilogramos de una sustancia con características similares a la metanfetamina durante un recorrido de vigilancia.

El hallazgo ocurrió en el callejón de Guevara, cerca de una propiedad conocida como La Viña y de una zona donde se construyen nuevas viviendas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/aseguran-cerca-de-tres-kilos-de-cristal-durante-cateo-en-cuatro-cienegas-FK21908904

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes encontraron sobre la vía pública una cubeta blanca con la leyenda “Conserva de Papaya La Especial”.

Dentro del recipiente había nueve bolsas transparentes cerradas con nudos, cada una con una sustancia blanca, granulada y con apariencia de ‘cristal’.

Las autoridades estimaron que cada paquete pesaba alrededor de 450 gramos, lo que representa un total aproximado de 4 kilos con 50 gramos.

El recipiente y las bolsas fueron asegurados por los policías, quienes notificaron el hallazgo a las autoridades correspondientes y aplicaron el procedimiento de cadena de custodia.

Los indicios quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Monclova.

La autoridad federal deberá realizar los análisis periciales para confirmar la composición de la sustancia e investigar su procedencia, destino y posible relación con alguna actividad delictiva.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/cuatro-cienegas-mantiene-operativo-permanente-ante-lluvias-alcalde-supervisa-acciones-en-colonias-HI22199482

Hasta el momento no se reportaron personas detenidas en Cuatro Ciénegas relacionadas con el hallazgo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Drogas
Policía
Seguridad

Localizaciones


Cuatro Ciénegas

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Club exclusivo

Club exclusivo
true

POLITICÓN: Las revelaciones de ‘El Jimmy’ Martínez Veloz, ¿viene EU por Marina del Pilar?
NosotrAs: Maternar y trabajar, una carrera de resistencia

NosotrAs: Maternar y trabajar, una carrera de resistencia

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, es acusado de ser parte de esta red de huachicol fiscal.

Por huachicol fiscal van tras 25 personas y 11 empresas que forman megarred que operaba en Coahuila
Este segmento premium del mercado inmobiliario local tiene complicaciones para poder ser colocado.

Saltillo: Sin demanda, casas de lujo de más de 50 mdp
La Sindicatura de AHMSA pidió al Juzgado verificar un listado laboral por posibles páginas faltantes y confirmó que un montacargas será entregado el 20 de julio en la Planta 1

AHMSA fija fecha de entrega de montacargas y revisa padrón actualizado de trabajadores
Gilberto Jiménez conectó el sencillo con el que Charros dejó tendido a Saraperos y selló la victoria 6-5 en Jalisco.

Saraperos deja escapar la ventaja y cae ante Charros en extrainnings
Estrategia. El actor aseguró que mostrará su verdadera personalidad dentro del reality y adelantó que compartirá historias inéditas de su carrera en la televisión.

Ernesto Laguardia pide el respaldo de Saltillo rumbo a ‘La Casa de los Famosos México’