Miguel Riquelme reconoce a juristas por su papel fundamental en la justicia y la legalidad en Coahuila

TORREÓN, COAH.- En el marco del Encuentro Nacional Interinstitucional y la Toma de Protesta de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa, como socia honoraria de la Asociación de Licenciadas en Derecho del Estado de Coahuila de Zaragoza, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís destacó el rol de las y los profesionales del derecho en la construcción de una sociedad equilibrada y en la defensa del Estado de derecho.

Durante el evento, celebrado en la ciudad de Torreón, el edil resaltó la importancia de la coordinación interinstitucional para mantener la seguridad, el desarrollo y la paz social en la entidad, señalando que la certeza jurídica es un pilar clave para generar confianza, inversión y una mejor calidad de vida para las familias.

En su intervención, el presidente municipal expresó su reconocimiento al gobernador Manolo Jiménez Salinas por su liderazgo para posicionar a Coahuila como un referente nacional en estabilidad y seguridad, resultado que atribuyó al trabajo conjunto entre los distintos órdenes de gobierno, las instituciones encargadas de la impartición de justicia y la ciudadanía.

Asimismo, Riquelme Solís extendió una felicitación a la Asociación de Licenciadas en Derecho en Coahuila y a su presidenta, Rebeca Boone Villarreal, reiterando el compromiso del gobierno municipal de ser un aliado permanente en el fortalecimiento de las instituciones de justicia y la legalidad en el país.