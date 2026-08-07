Miguel Riquelme reconoce a juristas por su papel fundamental en la justicia y la legalidad en Coahuila

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Torreón
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    Miguel Riquelme reconoce a juristas por su papel fundamental en la justicia y la legalidad en Coahuila
    Miguel Ángel Riquelme Solís refrendó el compromiso del gobierno municipal con el fortalecimiento de las instituciones de justicia y el Estado de derecho. SANDRA GÓMEZ

Miguel Ángel Riquelme destacó la importancia del Estado de derecho y la coordinación institucional para fortalecer la seguridad y la certeza jurídica en Coahuila

TORREÓN, COAH.- En el marco del Encuentro Nacional Interinstitucional y la Toma de Protesta de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa, como socia honoraria de la Asociación de Licenciadas en Derecho del Estado de Coahuila de Zaragoza, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís destacó el rol de las y los profesionales del derecho en la construcción de una sociedad equilibrada y en la defensa del Estado de derecho.

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$!Riquelme Solís reconoció la labor de las profesionales del derecho en la defensa de la legalidad y las instituciones.
Riquelme Solís reconoció la labor de las profesionales del derecho en la defensa de la legalidad y las instituciones. SANDRA GÓMEZ

Durante el evento, celebrado en la ciudad de Torreón, el edil resaltó la importancia de la coordinación interinstitucional para mantener la seguridad, el desarrollo y la paz social en la entidad, señalando que la certeza jurídica es un pilar clave para generar confianza, inversión y una mejor calidad de vida para las familias.

En su intervención, el presidente municipal expresó su reconocimiento al gobernador Manolo Jiménez Salinas por su liderazgo para posicionar a Coahuila como un referente nacional en estabilidad y seguridad, resultado que atribuyó al trabajo conjunto entre los distintos órdenes de gobierno, las instituciones encargadas de la impartición de justicia y la ciudadanía.

Asimismo, Riquelme Solís extendió una felicitación a la Asociación de Licenciadas en Derecho en Coahuila y a su presidenta, Rebeca Boone Villarreal, reiterando el compromiso del gobierno municipal de ser un aliado permanente en el fortalecimiento de las instituciones de justicia y la legalidad en el país.

$!La Asociación de Licenciadas en Derecho reconoció la trayectoria de Yasmín Esquivel Mossa al integrarla como socia honoraria.
La Asociación de Licenciadas en Derecho reconoció la trayectoria de Yasmín Esquivel Mossa al integrarla como socia honoraria. SANDRA GÓMEZ

El encuentro contó con la presencia del gobernador Manolo Jiménez Salinas; el senador Gabriel Elizondo; el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel Felipe Mery Ayup; el General de Brigada D.E.M. Juan Carlos Quiroz Muñoz, comandante de la VI Zona Militar; y el magistrado Francisco Alberto Santamaría Ibarra, coordinador del Octavo Circuito.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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