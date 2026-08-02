Municipio y vecinos acuerdan fortalecer agua y seguridad en la colonia Torreón Jardín

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    Municipio y vecinos acuerdan fortalecer agua y seguridad en la colonia Torreón Jardín
    Miguel Ángel Riquelme Solís planteó la posibilidad de perforar un nuevo pozo para garantizar el abasto de agua en Torreón Jardín y Campestre La Rosita. SANDRA GÓMEZ

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís dialogó con vecinos de Torreón Jardín para atender inquietudes sobre el suministro de agua, la vigilancia privada y la transparencia en el manejo de los recursos de la colonia

TORREÓN, COAH.- El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, se reunió con vecinos y directivos de la colonia Torreón Jardín para escuchar sus inquietudes y establecer acuerdos en materia de suministro de agua potable, seguridad privada y transparencia en el manejo de los recursos.

Durante el encuentro, los colonos manifestaron su preocupación porque la cooperativa permite que el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón destine parte del agua de un pozo local hacia el sector de Campestre La Rosita.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/refuerza-simas-torreon-reparto-de-agua-con-pipas-en-colonias-afectadas-por-fallas-en-pozos-IC22578365

Riquelme Solís explicó que no es posible suspender el servicio a dicha zona habitacional, por lo que se propuso evaluar la perforación de un nuevo pozo, cuya ejecución estaría a cargo del Gobierno Municipal, con el objetivo de garantizar el abasto para ambos sectores.

Recordó que, cuando se secó uno de los pozos de Torreón Jardín, el Municipio atendió la contingencia y cubrió las necesidades de sus habitantes. En ese sentido, solicitó a los colonos mantener temporalmente el apoyo de agua hacia El Campestre, mientras se reparan las norias ubicadas en colonias vecinas.

“Al final de cuentas, es responsabilidad del Municipio atender las necesidades de agua de la ciudadanía”, señaló el edil.

En materia de seguridad, durante la reunión también se analizaron las inconformidades entre algunos vecinos y la directiva de la colonia por el incremento en las cuotas del servicio de vigilancia privada.

El alcalde destacó que Torreón Jardín ha mantenido buenos resultados en este rubro mediante la coordinación entre su esquema de vigilancia y las corporaciones municipales, por lo que consideró importante conservar ese modelo.

Indicó que cada grupo expuso sus argumentos y que el Gobierno Municipal intervendrá como mediador para facilitar el diálogo, aclarar las razones del aumento y alcanzar un acuerdo que permita mantener la operatividad del servicio.

Riquelme Solís resaltó que ambas partes mostraron disposición para resolver sus diferencias y avanzar hacia un esquema de mayor transparencia, tanto en los cobros como en la administración de los recursos destinados a la seguridad de la colonia.

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Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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