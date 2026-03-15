Ofrecerá DIF Torreón curso sobre declaración anual para personas físicas

Con el objetivo de brindar herramientas útiles para la economía personal y el desarrollo profesional de la ciudadanía, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Torreón convocó a participar en el “Curso de declaración anual para persona física, sueldos y salarios 605, y actividad empresarial 612”, mediante el cual los asistentes podrán adquirir conocimientos teóricos y prácticos para realizar correctamente este trámite fiscal.

La presidenta honoraria del organismo, Selina Bremer de Cepeda, destacó la importancia de generar espacios de capacitación accesibles que permitan a la población fortalecer su autonomía y desarrollo personal.

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Señaló que este tipo de iniciativas acercan conocimientos de utilidad para la vida cotidiana, al tiempo que permiten a las personas desarrollar nuevas habilidades y tomar decisiones informadas en materia financiera.

“Este tipo de cursos acercan conocimientos muy útiles para la vida diaria. En DIF Torreón buscamos que las personas tengan acceso a capacitación práctica, que les permita tomar mejores decisiones y desarrollar nuevas habilidades”, expresó.

Por su parte, la directora general del organismo, Marlene Martínez Valdés, explicó que estas acciones responden a la indicación del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, de promover programas que impulsen el autoempleo, la capacitación y el crecimiento personal de la población.

“Siguiendo la visión del Alcalde, en DIF Torreón trabajamos para acercar talleres y capacitaciones que permitan a la ciudadanía fortalecer sus habilidades y encontrar nuevas oportunidades de desarrollo personal y laboral”, indicó.

El curso iniciará el viernes 20 de marzo, en un horario de 09:00 a 12:00 horas, con cupo limitado a 15 personas y un costo de 200 pesos. Las y los interesados podrán inscribirse en las instalaciones del DIF Torreón, ubicadas en bulevar Revolución número 639 poniente, colonia Centro.

Con estas acciones, el organismo municipal refrenda su compromiso de impulsar programas de capacitación que contribuyan al bienestar, la formación y el desarrollo de las familias del municipio.