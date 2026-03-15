Ofrecerá DIF Torreón curso sobre declaración anual para personas físicas

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 15 marzo 2026
    Ofrecerá DIF Torreón curso sobre declaración anual para personas físicas
    Este tipo de cursos permiten adquirir conocimientos prácticos para la vida diaria y la toma de decisiones financieras. ESPECIAL

El objetivo es brindar herramientas para la economía personal y el desarrollo profesional de la ciudadanía

Con el objetivo de brindar herramientas útiles para la economía personal y el desarrollo profesional de la ciudadanía, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Torreón convocó a participar en el “Curso de declaración anual para persona física, sueldos y salarios 605, y actividad empresarial 612”, mediante el cual los asistentes podrán adquirir conocimientos teóricos y prácticos para realizar correctamente este trámite fiscal.

La presidenta honoraria del organismo, Selina Bremer de Cepeda, destacó la importancia de generar espacios de capacitación accesibles que permitan a la población fortalecer su autonomía y desarrollo personal.

TE PUEDE INTERESAR: Realizan brigadas de mejora urbana en Hogares Ferrocarrileros de Torreón

Señaló que este tipo de iniciativas acercan conocimientos de utilidad para la vida cotidiana, al tiempo que permiten a las personas desarrollar nuevas habilidades y tomar decisiones informadas en materia financiera.

“Este tipo de cursos acercan conocimientos muy útiles para la vida diaria. En DIF Torreón buscamos que las personas tengan acceso a capacitación práctica, que les permita tomar mejores decisiones y desarrollar nuevas habilidades”, expresó.

Por su parte, la directora general del organismo, Marlene Martínez Valdés, explicó que estas acciones responden a la indicación del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, de promover programas que impulsen el autoempleo, la capacitación y el crecimiento personal de la población.

“Siguiendo la visión del Alcalde, en DIF Torreón trabajamos para acercar talleres y capacitaciones que permitan a la ciudadanía fortalecer sus habilidades y encontrar nuevas oportunidades de desarrollo personal y laboral”, indicó.

El curso iniciará el viernes 20 de marzo, en un horario de 09:00 a 12:00 horas, con cupo limitado a 15 personas y un costo de 200 pesos. Las y los interesados podrán inscribirse en las instalaciones del DIF Torreón, ubicadas en bulevar Revolución número 639 poniente, colonia Centro.

Con estas acciones, el organismo municipal refrenda su compromiso de impulsar programas de capacitación que contribuyan al bienestar, la formación y el desarrollo de las familias del municipio.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Declaración Anual
Declaraciones

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

En torno al 8M en Saltillo. Cosas y sucedidos
CUARTOSCURO

¿Qué fue eso del #8M de la Presidenta y Comandanta?
Ante la negativa de Afirme y Cargill, el único grupo interesado en comprar AHMSA,un consorcio integrado por Fintech Latam e Ignition Industries, se negó a exhibir la garantía de seriedad requerida por el síndico de la quiebra, Víctor Manuel Aguilera.

Bloquean créditos subasta de AHMSA
El consumo de agua durante febrero creció a la par que las temperaturas alcanzaron un récord para ese mes.

Sube 5% el consumo de agua en Saltillo ante temperaturas récord
La mariguana se mantiene como la de mayor consumo en la localidad, generando más atenciones en los CIJ.

Saltillo: mariguana sigue siendo droga de mayor impacto en jóvenes; CIJ atiende caso de ludopatía
Los vuelos directos de Saltillo a Cancún mantienen salidas a las 2:30 de la tarde y registran todavía decenas de asientos disponibles para finales de marzo y principios de abril.

De cara a Semana Santa, ¿aún hay disponibilidad de vuelos Saltillo-Cancún?
Bien plantada

Bien plantada
Los perros de la guerra

Los perros de la guerra