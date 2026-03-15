Realizan brigadas de mejora urbana en Hogares Ferrocarrileros de Torreón

TORREÓN, COAH.- Como parte de las brigadas “El alcalde y su equipo en tu colonia hacen más”, el gobierno municipal de Torreón llevó a cabo esta semana diversas acciones de mejora urbana en la colonia Hogares Ferrocarrileros, con el objetivo de atender de manera directa las principales necesidades de los vecinos.

Las actividades forman parte de la estrategia encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González, orientada a fortalecer los servicios públicos y mejorar el entorno en distintos sectores de la ciudad.

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El director de Servicios Públicos Municipales, Fernando Villarreal Cuellar, informó que en esta colonia se realizaron 42 acciones enfocadas principalmente en resolver problemáticas relacionadas con la disposición de basura y el alumbrado público, temas que los habitantes habían señalado como prioritarios.

Entre los trabajos efectuados, el funcionario destacó labores de limpieza y desmalezado en 17 andadores, así como mantenimiento integral en tres plazas públicas, con el propósito de mejorar los espacios de convivencia para las familias del sector.

Además, se instaló un multijuego en el área verde de la avenida Cipreses, como parte del programa municipal “100 plazas más de 0 a 100”, mientras que la cancha ubicada en la calle Sauces fue intervenida mediante el programa “Rehabilitación de Canchas 2025”.

En materia de alumbrado público, Villarreal Cuellar señaló que se colocaron nueve nuevos puntos de iluminación y se liberaron seis luminarias que se encontraban obstruidas, lo que permitirá mejorar la visibilidad y contribuir a la seguridad en la colonia.

Asimismo, para fortalecer la correcta disposición de residuos, se instalaron tres puntos con contenedores de basura en la avenida Cipreses, la calzada Lázaro Cárdenas y la calle Tulipanes, además de colocar cámaras de vigilancia para monitorear su uso adecuado.

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El titular de Servicios Públicos destacó que estas acciones se realizaron de manera coordinada entre distintas áreas del Ayuntamiento y con el respaldo del Gobierno del Estado, con el propósito de fortalecer los servicios públicos y mejorar el entorno urbano.

Finalmente, indicó que mediante estas brigadas el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de mantener un trabajo cercano con la ciudadanía, atendiendo de manera directa las necesidades de las colonias de Torreón.