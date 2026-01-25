Operativo Abrigo se fortalece para atender a personas en situación de calle en Torreón

Torreón
/ 25 enero 2026
    Operativo Abrigo se fortalece para atender a personas en situación de calle en Torreón
    Los refugios temporales en Torreón se encuentran listos para recibir a personas en situación de calle. FOTO: CORTESÍA

El Gobierno Municipal mantiene coordinación con el Gobierno del Estado para atender a la población vulnerable

Ante el ingreso de un nuevo frente frío que se espera en la región a partir de esta noche, el alcalde Román Alberto Cepeda González instruyó a diversas dependencias municipales a reforzar el Operativo Abrigo, además de reiterar la coordinación con el Gobierno del Estado para atender de manera oportuna a la población vulnerable de Torreón.

El Presidente Municipal destacó que los refugios temporales se encuentran listos, al igual que las acciones complementarias que incluyen recorridos permanentes por parte de Protección Civil y Bomberos, Tránsito y Vialidad, así como de la Dirección de Seguridad Pública, con el objetivo de mitigar los efectos de las bajas temperaturas y priorizar el bienestar y la salud de las personas en situación de calle.

TE PUEDE INTERESAR: Refuerzan acciones contra vehículos abandonados en calles de Torreón

En las labores de atención participan también dependencias estatales y municipales como Protección Civil del Estado, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón, la Policía Estatal, Atención Ciudadana, Desarrollo Social, entre otras áreas que trabajan de manera coordinada.

Por su parte, Jorge Luis Juárez Llanas, director de Protección Civil y Bomberos de Torreón, informó que los recorridos nocturnos se realizan en distintos sectores de la ciudad a partir de las 22:00 horas y se extienden durante la madrugada, con el fin de detectar y atender a personas en condición de vulnerabilidad.

El funcionario recordó que actualmente se encuentran habilitados tres albergues permanentes: uno en Prolongación Degollado sin número, entre avenida Delicias y bulevar Revolución; otro en el DIF Nueva Rosita, ubicado en bulevar Independencia número 2233, colonia Nueva Rosita; y el Auditorio Municipal, localizado en la calle Degollado número 745, colonia Luis Echeverría Álvarez.

Además, señaló que de ser necesario se cuenta con espacios adicionales como el Centro Cultural Deportivo La Jabonera y el Gimnasio Municipal, para ampliar la capacidad de atención durante las noches de frío intenso.

Juárez Llanas explicó que como parte del Operativo Abrigo se realizan recorridos constantes para ofrecer a las personas en situación vulnerable el traslado a los refugios temporales; y en caso de que no acepten, se les proporciona una bebida caliente y una cobija para ayudarles a enfrentar las bajas temperaturas.

TE PUEDE INTERESAR: Conectividad aérea y terrestre impulsa el turismo en Torreón

En los refugios, agregó, se brinda asistencia médica general, alimentación y resguardo en camas asignadas con cobijas, además de mantener espacios limpios y en buenas condiciones gracias al trabajo del personal de Servicios Públicos, garantizando así una atención digna y segura para quienes lo requieran.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a reportar cualquier situación de riesgo a través del número de emergencias 911 o al teléfono de Protección Civil y Bomberos 871 712 00 66.

