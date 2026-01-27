Valkirias enfrentarán a Black Queens en la Copa Blitz 2026 en Saltillo

Valkirias Tackle Saltillo confirmó su regreso a la actividad competitiva con su participación en la Copa Blitz 2026, torneo que se celebrará en la capital coahuilense y que reunirá a equipos de distintas ciudades del país. A través de redes sociales, el conjunto saltillense anunció su primer compromiso del certamen, en el que enfrentará a Black Queens de Ciudad Juárez.

El encuentro está programado para el viernes 21 de febrero a las 6:00 de la tarde, en Saltillo, Coahuila, como parte de las actividades deportivas que marcan el arranque del calendario competitivo de futbol americano femenil. La Copa Blitz 2026 se presenta como un espacio de competencia que prioriza el ritmo de juego, la toma de decisiones y la ejecución táctica, elementos característicos de este formato.

Para Valkirias, este duelo representa una oportunidad para medir su nivel ante un rival de otra plaza y continuar con el proceso de consolidación del equipo. El partido también se enmarca dentro de una etapa clave para la organización, que recientemente abrió convocatoria para integrar a nuevas jugadoras y fortalecer su plantilla rumbo a los compromisos de este año.

La participación de Black Queens de Ciudad Juárez añade un componente de interés al encuentro, al tratarse de un equipo que ha tenido presencia constante en torneos regionales y que aporta experiencia al certamen. La Copa Blitz contempla la participación de conjuntos que buscan mantenerse en actividad durante los primeros meses del año, además de ofrecer visibilidad al talento local y regional.