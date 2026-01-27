Valkirias enfrentarán a Black Queens en la Copa Blitz 2026 en Saltillo

/ 27 enero 2026
    Valkirias enfrentarán a Black Queens en la Copa Blitz 2026 en Saltillo
    La Copa Blitz 2026 reunirá a equipos de distintas ciudades en Saltillo. FOTO: FB/VALKIRIAS

El equipo confirmó su participación en el torneo que se disputará en Saltillo y donde enfrentará a Black Queens de Ciudad Juárez el próximo 21 de febrero a las 6:00 de la tarde

Valkirias Tackle Saltillo confirmó su regreso a la actividad competitiva con su participación en la Copa Blitz 2026, torneo que se celebrará en la capital coahuilense y que reunirá a equipos de distintas ciudades del país. A través de redes sociales, el conjunto saltillense anunció su primer compromiso del certamen, en el que enfrentará a Black Queens de Ciudad Juárez.

El encuentro está programado para el viernes 21 de febrero a las 6:00 de la tarde, en Saltillo, Coahuila, como parte de las actividades deportivas que marcan el arranque del calendario competitivo de futbol americano femenil. La Copa Blitz 2026 se presenta como un espacio de competencia que prioriza el ritmo de juego, la toma de decisiones y la ejecución táctica, elementos característicos de este formato.

Para Valkirias, este duelo representa una oportunidad para medir su nivel ante un rival de otra plaza y continuar con el proceso de consolidación del equipo. El partido también se enmarca dentro de una etapa clave para la organización, que recientemente abrió convocatoria para integrar a nuevas jugadoras y fortalecer su plantilla rumbo a los compromisos de este año.

La participación de Black Queens de Ciudad Juárez añade un componente de interés al encuentro, al tratarse de un equipo que ha tenido presencia constante en torneos regionales y que aporta experiencia al certamen. La Copa Blitz contempla la participación de conjuntos que buscan mantenerse en actividad durante los primeros meses del año, además de ofrecer visibilidad al talento local y regional.

El torneo se desarrollará en Saltillo, ciudad que en los últimos años ha incrementado su actividad en el futbol americano femenil, tanto en categorías formativas como en niveles competitivos. En ese contexto, la Copa Blitz 2026 se integra como un evento que permite a los equipos mantenerse en ritmo, ajustar esquemas de juego y evaluar el desempeño colectivo.

Desde la directiva de Valkirias, el llamado también se extendió a la afición para que asista y respalde a las jugadoras durante el encuentro. La presencia del público forma parte del impulso que busca el equipo para seguir posicionando el futbol americano femenil dentro del panorama deportivo local.

Con este partido, Valkirias inicia su camino competitivo en 2026, en un torneo que combina dinamismo y estrategia, y que servirá como punto de referencia para el desarrollo de los equipos participantes. El duelo ante Black Queens marcará el regreso del equipo al campo y su primera prueba formal del año ante su gente.

