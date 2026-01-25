Conectividad aérea y terrestre impulsa el turismo en Torreón

Torreón continúa consolidándose como un destino turístico estratégico para visitantes nacionales e internacionales, impulsado principalmente por la conectividad aérea que ofrece el Aeropuerto Internacional Francisco Sarabia, así como por sus eficientes conexiones terrestres que facilitan el acceso desde diversas regiones del país.

En este contexto, la Administración Municipal encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González refrenda su compromiso de posicionar a Torreón como un destino competitivo, atractivo y accesible, mediante la promoción de sus rutas aéreas y terrestres, con el objetivo de fortalecer la llegada de visitantes que realizan viajes de negocios, por motivos de salud, así como para asistir a eventos culturales, educativos y reuniones que detonan el desarrollo económico y social de la región.

Guillermo Martínez Ávila, director de Turismo Municipal, destacó que la conectividad aérea nacional e internacional ha sido un factor clave para acercar al mundo con Torreón, consolidando al Aeropuerto Internacional Francisco Sarabia como un punto estratégico para la llegada de visitantes, gracias al crecimiento sostenido en el número de pasajeros y a la apertura de nuevas rutas.