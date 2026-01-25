Conectividad aérea y terrestre impulsa el turismo en Torreón
La ciudad atrae visitantes por motivos de negocios, salud, cultura, educación y reuniones
Torreón continúa consolidándose como un destino turístico estratégico para visitantes nacionales e internacionales, impulsado principalmente por la conectividad aérea que ofrece el Aeropuerto Internacional Francisco Sarabia, así como por sus eficientes conexiones terrestres que facilitan el acceso desde diversas regiones del país.
En este contexto, la Administración Municipal encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González refrenda su compromiso de posicionar a Torreón como un destino competitivo, atractivo y accesible, mediante la promoción de sus rutas aéreas y terrestres, con el objetivo de fortalecer la llegada de visitantes que realizan viajes de negocios, por motivos de salud, así como para asistir a eventos culturales, educativos y reuniones que detonan el desarrollo económico y social de la región.
Guillermo Martínez Ávila, director de Turismo Municipal, destacó que la conectividad aérea nacional e internacional ha sido un factor clave para acercar al mundo con Torreón, consolidando al Aeropuerto Internacional Francisco Sarabia como un punto estratégico para la llegada de visitantes, gracias al crecimiento sostenido en el número de pasajeros y a la apertura de nuevas rutas.
“En 2025, la terminal aérea registró un récord histórico de 842 mil 608 pasajeros movilizados, reflejo del dinamismo de Torreón y de su creciente atractivo para viajeros nacionales e internacionales”, señaló el funcionario.
Martínez Ávila subrayó que, para complementar la experiencia turística, la ciudad cuenta con una infraestructura vial terrestre sólida que facilita el acceso desde distintas zonas del país, mediante una red de autopistas bien conectadas como la Torreón–Monterrey y la carretera a Saltillo, que permiten traslados cómodos y eficientes para quienes arriban por carretera.
“Tenemos también la Terminal de Autobuses de Torreón, con servicio nacional regular que conecta a la ciudad con destinos clave como Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Durango, Zacatecas y otros puntos del país, lo que resulta ideal para turistas nacionales que prefieren viajar por tierra”, afirmó.
Además, Torreón dispone de amplios servicios de taxis y renta de autos, que brindan mayor flexibilidad para el traslado desde y hacia el aeropuerto, así como para la movilidad interna dentro del municipio.
“La combinación de una conectividad aérea ampliada y excelentes opciones de acceso terrestre posiciona a Torreón como una ciudad atractiva para el turismo nacional e internacional. Esto no solo favorece la visita de viajeros en temporadas vacacionales, sino que también impulsa la economía local y fortalece la proyección estratégica de la región”, concluyó Martínez Ávila.