POLITICÓN: Afronta el PAN de Coahuila su peor condición al no ir en alianza, ¿mantendrá el registro?

I. A’I SE VEN

Pues al final, los priistas decidieron ser los primeros en acudir al IEC de Óscar Daniel Rodríguez para registrar su convenio de coalición con la UDC, lo cual harán hoy por la tarde. La decisión tricolor despejó en definitiva la duda sobre la posibilidad de que el PAN participara en el combo y tuviera con ello la posibilidad de concretar una votación que lo mantenga como una fuerza política relevante en el Estado. La exclusión del albiazul deja a Elisa Maldonado en la peor condición que haya enfrentado cualquier dirigente del PAN en Coahuila en las últimas décadas: la de conducir a la otrora segunda fuerza local a la irrelevancia.

II. ABANDONADOS

Y es que, hasta donde se sabe, la dirigencia nacional ni siquiera se ha manifestado para decirle a sus huestes locales qué recursos y personal va a enviarles, en el futuro inmediato, para ayudarles a seleccionar, en fast track, 16 candidaturas que les permitan alcanzar, por lo menos, los votos suficientes para seguir teniendo acceso a las prerrogativas a nivel local. Y es que el panorama en el albiazul no es sombrío en este momento, sino lo que le sigue...

III. REBANADA CHICA

Quienes conocen los detalles del convenio entre el PRI y la UDC dicen que el partido naranja solo postulará un candidato “propio”, es decir, solo le dieron un distrito. Y no será el de Acuña, que es donde tiene su mayor fuerza. El resto de los distritos irán bajo siglas del PRI y a la UDC le darán algunas suplencias. El dato llama la atención porque, al confirmarse que el PAN no entraría en la alianza, más de uno supuso que a los de Lenin Pérez les tocaría una rebanada mayor del pastel. Pero no. En el tricolor, dicen, tienen bien medido al partido naranja y concluyeron que eso es lo que vale: un distrito, con un candidato del PRI... y lejos del territorio que le dio origen.

IV. ENTREGA TOTAL

Para muchos udecistas, este arreglo representa la entrega total del partido que durante años se vendió como alternativa al PRI... al menos en la frontera. ¿Cuál es el fondo de la negociación? Nos aseguran que no está en 2026, sino en 2027. Lenin Pérez, líder “moral” de UDC habría recibido la promesa de ser candidato a la alcaldía y que, llegado el momento, poco le importará si es por UDC o por el PRI. El problema es que mientras se construyen proyectos personales, el partido que alguna vez tuvo causa, territorio y discurso, hoy se conforma con migajas y lugares de relleno.

V. POSIBLES GANONES

Uno de los beneficiarios de la debacle panista local, nos dicen los que le entienden bien a los asuntos electorales, podría ser Movimiento Ciudadano. ¿Cómo? Exactamente de la misma forma en la cual se han beneficiado hasta ahora las huestes de Jorge Álvarez Máynez: presentándose como la única alternativa para quienes no quieren votar por el PRI, pero tampoco encuentran una alternativa deseable en Morena. Y es que la exclusión de último momento de los albiazules en la alianza tricolor no hará que recupere los votos que ha venido perdiendo de forma sistemática desde que decidió convertirse en un “sector más” del expartidazo.

VI. SI LOS DEJAN...

Con lo ocurrido en las últimas horas, se comenta, los planes de MC que se han comentado ya en este espacio, no suenan tan descabellados: lograr una votación de dos dígitos el primer domingo de junio próximo y hasta lograr una diputación por mayoría. Habrá que ver, desde luego, cómo saltan a la cancha los naranjas, porque la dirigencia local, de Poncho Danao, siempre es capaz de “catafixiar” es posibilidad por más beneficios personales...

VII. EFECTO DOMINÓ

Quienes tienen lecturas más finas de la realidad política comentaban ayer que lo ocurrido en Coahuila con el PAN tendrá un coletazo en Nuevo León. Y es que habiendo quedado claro que lo manifestado por Jorge Romero Herrera, en octubre pasado, no era una pose ni un “borrego” para ver qué cara ponían los priistas o lograr mayores ventajas en posteriores acuerdos, los panistas neoleoneses ya pueden irse despidiendo de sus planes de disputar la gubernatura de su entidad con posibilidades de triunfo, en un eventual acuerdo que lleve como abanderado al alcalde regiomontano Adrián de la Garza.

VIII. AUNQUE...

Falta, desde luego, ver qué pasa de aquí a diciembre, cuando comiencen a definirse las estrategias que seguirán las distintas fuerzas políticas de cara a la elección de 2027. Pero se antoja difícil que luego de negarse a “experimentar” con Coahuila, la dirigencia nacional albiazul decida modificar su criterio y permitirle a sus huestes en Nuevo León mantener la alianza con el PRI y lanzar una candidatura común. Como quiera, pues habrá que ver...

IX. COQUETEO

Ayer en el Congreso estatal se presentó una escena de comedia romántica. El diputado morenista Alberto Hurtado se refirió a un punto presentado por la priista Edna Dávalos y comentó que ojalá pronto sea alcaldesa y que, si en el PRI no la dejan, en Morena “tiene las puertas abiertas”. La reacción vino de Álvaro “el Peque” Moreira, quien respondió con una burla desde su curul, a lo que Hurtado remató con un “pues pónganse abusados”. Nos dicen que el episodio no fue espontáneo. Y es que Edna no solo ha coqueteado con Morena, sino con otros partidos, en claro descontento con el PRI tras haber sido marginada de la reelección.