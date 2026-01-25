Refuerzan acciones contra vehículos abandonados en calles de Torreón

Torreón
/ 25 enero 2026
    Refuerzan acciones contra vehículos abandonados en calles de Torreón
    El personal verifica que los vehículos cumplan con los criterios para ser considerados abandonados. FOTO: CORTESÍA

Se atienden reportes ciudadanos de unidades en estado de abandono que obstruyen la vía pública

La Dirección de Inspección y Verificación Municipal continúa reforzando las acciones para mantener el orden urbano en Torreón, mediante la atención a reportes ciudadanos relacionados con vehículos en estado de abandono que obstruyen la vía pública, con el objetivo de mejorar la movilidad, fortalecer la seguridad y preservar la imagen urbana de la ciudad.

Pablo Fernández Llamas, director de la dependencia, informó que al recibir un reporte, el personal acude al sitio para verificar que el vehículo cumpla con los criterios establecidos para ser considerado en estado de abandono.

Una vez confirmada esta condición, se procede a buscar al propietario, quien en la mayoría de los casos reside en el predio señalado, y se le otorga un plazo razonable para retirar o acondicionar la unidad.

El funcionario explicó que, en caso de no localizar al dueño, se coloca una amonestación directamente en el vehículo. Si la indicación no es atendida dentro del tiempo establecido, se procede al retiro de la unidad mediante grúa, siempre conforme a la normativa vigente.

Fernández Llamas detalló que, en lo que va de 2026, la Dirección de Inspección y Verificación ha atendido 34 quejas ciudadanas relacionadas con vehículos abandonados, lo que derivó en la emisión de 48 amonestaciones, ya que en algunos casos una sola queja involucra a más de una unidad.

Destacó que la respuesta de la ciudadanía ha sido positiva en la mayoría de los casos, ya sea mediante el retiro voluntario de los vehículos o la realización de adecuaciones necesarias para evitar afectaciones a calles y banquetas.

Finalmente, el director exhortó a la población a retirar los vehículos que obstruyan la vía pública y a sumarse a estas acciones impulsadas por la Administración Municipal que encabeza el alcalde Román Alberto Cepeda González, las cuales contribuyen al bienestar, la seguridad y el orden urbano en beneficio de las y los torreonenses.

Las autoridades municipales recordaron que cualquier reporte relacionado con vehículos en estado de abandono puede realizarse a través del 073 de Atención Ciudadana, así como en las redes sociales oficiales de la dependencia: Inspección y Verificación Torreón

