Sube percepción de venta y consumo de drogas en Saltillo

En Saltillo ha aumentado el avistamiento de venta o consumo de drogas en las calles de la ciudad, reveló la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), recientemente publicada por el Inegi.

Aunque en la edición correspondiente al cierre de 2025 la encuesta —que el Inegi levanta de manera trimestral— ubicó a Saltillo entre las seis ciudades del país con mejor percepción de seguridad, diversos problemas locales continúan al alza.

TE PUEDE INTERESAR: Destaca Coahuila con tres ciudades en el top 10 de seguridad

En el rubro de atestiguación de incivilidades, el Inegi destacó que durante el último trimestre de 2025, al menos el 30.3 por ciento de la población en Saltillo dijo haber presenciado la venta o el consumo de drogas en su comunidad.

Si bien no se trata de la incivilidad más reportada por la ciudadanía, sí es una de las que genera mayor impacto social.