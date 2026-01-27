Sube percepción de venta y consumo de drogas en Saltillo

Saltillo
/ 27 enero 2026
    Sube percepción de venta y consumo de drogas en Saltillo
    Saltillo es la ciudad coahuilense en donde más se ve la venta y consumo de drogas. Foto: Especial
Armando Ríos
por Armando Ríos

De acuerdo con encuesta del Inegi, uno de cada tres saltillenses ha presenciado esta incivilidad

En Saltillo ha aumentado el avistamiento de venta o consumo de drogas en las calles de la ciudad, reveló la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), recientemente publicada por el Inegi.

Aunque en la edición correspondiente al cierre de 2025 la encuesta —que el Inegi levanta de manera trimestral— ubicó a Saltillo entre las seis ciudades del país con mejor percepción de seguridad, diversos problemas locales continúan al alza.

En el rubro de atestiguación de incivilidades, el Inegi destacó que durante el último trimestre de 2025, al menos el 30.3 por ciento de la población en Saltillo dijo haber presenciado la venta o el consumo de drogas en su comunidad.

Si bien no se trata de la incivilidad más reportada por la ciudadanía, sí es una de las que genera mayor impacto social.

De acuerdo con la información oficial, este indicador registró un incremento de 7.2 puntos porcentuales en comparación con el mismo trimestre de 2024, cuando el 23.1 por ciento de la población señaló haber sido testigo de esta situación.

En el contexto estatal, la ENSU revela que Saltillo es la ciudad de Coahuila —entre las consideradas por el INEGI para este estudio— donde más se observa esta problemática.

En detalle, el organismo señala que mientras en Saltillo el indicador se ubica en 30.3 por ciento, en Torreón es de 23.7 por ciento y en Piedras Negras de 18.9 por ciento.

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

