Sube percepción de venta y consumo de drogas en Saltillo
De acuerdo con encuesta del Inegi, uno de cada tres saltillenses ha presenciado esta incivilidad
En Saltillo ha aumentado el avistamiento de venta o consumo de drogas en las calles de la ciudad, reveló la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), recientemente publicada por el Inegi.
Aunque en la edición correspondiente al cierre de 2025 la encuesta —que el Inegi levanta de manera trimestral— ubicó a Saltillo entre las seis ciudades del país con mejor percepción de seguridad, diversos problemas locales continúan al alza.
En el rubro de atestiguación de incivilidades, el Inegi destacó que durante el último trimestre de 2025, al menos el 30.3 por ciento de la población en Saltillo dijo haber presenciado la venta o el consumo de drogas en su comunidad.
Si bien no se trata de la incivilidad más reportada por la ciudadanía, sí es una de las que genera mayor impacto social.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana #ENSU, en diciembre 2025, 63.8% de las personas de 18 años y más, residentes en 91 áreas urbanas de interés, consideró que era inseguro vivir en su ciudad:— INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) January 23, 2026
De acuerdo con la información oficial, este indicador registró un incremento de 7.2 puntos porcentuales en comparación con el mismo trimestre de 2024, cuando el 23.1 por ciento de la población señaló haber sido testigo de esta situación.
En el contexto estatal, la ENSU revela que Saltillo es la ciudad de Coahuila —entre las consideradas por el INEGI para este estudio— donde más se observa esta problemática.
En detalle, el organismo señala que mientras en Saltillo el indicador se ubica en 30.3 por ciento, en Torreón es de 23.7 por ciento y en Piedras Negras de 18.9 por ciento.