Para garantizar la seguridad en La Laguna, refuerzan coordinación interinstitucional

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Torreón
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    Para garantizar la seguridad en La Laguna, refuerzan coordinación interinstitucional
    Durante la reunión se presentaron resultados de cateos, aseguramientos y detenciones derivados de operativos conjuntos. SANDRA GÓMEZ

Destacan resultados de cateos y operativos conjuntos; también fortalecen acciones de proximidad social

TORREÓN, COAH.- El Grupo de Coordinación Operativa de Torreón llevó a cabo una sesión de trabajo en la que participaron autoridades de Coahuila y Durango, con el objetivo de fortalecer la coordinación para preservar el orden y la seguridad en la Región Laguna, zona que comparten ambas entidades.

La Mesa de Seguridad, impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, fue encabezada por el general de División de Estado Mayor y comandante de la XI Región Militar, Fernando Colchado Gómez, así como por el fiscal general del Estado de Coahuila, Federico Fernández Montañez.

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Durante el encuentro se subrayó que, además de los operativos desplegados en La Laguna, se ha intensificado la estrategia de proximidad social en todas las regiones de Coahuila para fortalecer la confianza ciudadana.

La estrategia estatal, basada en cateos autorizados por jueces de control, ha permitido el aseguramiento de 633 kilogramos de narcóticos, 215 armas de fuego y 228 inmuebles. Además, se ha detenido a 276 personas presuntamente vinculadas con actividades ilícitas.

En acciones recientes, el Grupo de Reacción Laguna (PAR) y el Centro de Investigación Estratégica Contra el Narcomenudeo de la Fiscalía estatal ejecutaron un cateo en el fraccionamiento Residencial Rancho Grande, en Torreón.

Durante este operativo fueron asegurados 120 kilogramos de marihuana, 2.4 kilogramos de metanfetamina y tres armas cortas. La diligencia contó con el apoyo perimetral de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el Grupo de Reacción Especial Coahuila (GREC) y la Policía Municipal de Torreón.

$!Autoridades de Coahuila y Durango participaron en la Mesa de Seguridad para fortalecer la coordinación regional.
Autoridades de Coahuila y Durango participaron en la Mesa de Seguridad para fortalecer la coordinación regional. SANDRA GÓMEZ

Por otra parte, en el municipio de Castaños, específicamente en la colonia Independencia, un operativo conjunto entre la AIC, la Policía Estatal y el Ejército Mexicano permitió el aseguramiento de tres revólveres, un arma larga y un chaleco antibalas.

Las acciones derivaron de investigaciones por presunta comercialización de narcóticos y posesión ilegal de armas. Todo lo asegurado quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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