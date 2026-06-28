En Torreón impulsan decálogo para fortalecer la seguridad de motociclistas

TORREÓN, COAH.- La Dirección General de Movilidad Urbana en Torreón presentó el Decálogo del Motociclista a representantes de motoclubes deportivos, con el propósito de fortalecer la cultura de la prevención, promover la seguridad vial y fomentar una conducción responsable entre quienes utilizan este medio de transporte. Según informó la dependencia, la propuesta forma parte de una estrategia para reducir el riesgo de accidentes y generar conciencia sobre la importancia de respetar el reglamento de tránsito y proteger la integridad de motociclistas y demás usuarios de la vía.

El director de Movilidad Urbana, Luis Morales Cortés, explicó que el decálogo reúne recomendaciones que suelen pasarse por alto en el uso cotidiano de la motocicleta. Entre ellas destacan la revisión periódica de las condiciones físico-mecánicas de la unidad, el respeto a las normas de tránsito, la prioridad hacia otros usuarios de la vía, la contratación de un seguro y la capacitación en manejo preventivo y defensivo. De acuerdo con el funcionario, la primera etapa de socialización se realizó con representantes de motoclubes deportivos, al considerar que pueden convertirse en promotores de buenas prácticas entre quienes comienzan a utilizar motocicletas. Asimismo, señaló que la propuesta fue bien recibida por los asistentes y será presentada a otros grupos organizados antes de formalizar un acuerdo para su adopción. También enfatizó la importancia de utilizar cascos certificados, más allá de cumplir con una obligación reglamentaria.

Según la información difundida por la autoridad municipal, otro de los objetivos es construir un frente común con los motociclistas organizados para fomentar la conducción responsable y contribuir a disminuir accidentes, lesiones y fallecimientos en las vialidades de Torreón. Además, se planteó reforzar los operativos de vigilancia en colonias donde se detecta mayor incidencia de conductas de riesgo entre motociclistas no afiliados a agrupaciones.

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