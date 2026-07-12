Personal de centro comunitario de Torreón se capacita para responder a emergencias

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    Personal de centro comunitario de Torreón se capacita para responder a emergencias
    Personal del centro comunitario Nueva California recibió capacitación en primeros auxilios. CORTESÍA.

Trabajadores de Nueva California realizaron prácticas de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar para atender incidentes mientras llega el apoyo médico especializado

TORREÓN, COAH.- El personal del Centro Comunitario Nueva California, en Torreón, fue capacitado en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar, con el propósito de que pueda reaccionar de manera inmediata ante desmayos, accidentes u otras emergencias que se presenten entre los usuarios de sus instalaciones.

La capacitación fue impartida por personal de la Dirección de Salud Pública Municipal e incluyó conocimientos para identificar situaciones que requieren atención urgente, solicitar apoyo especializado y aplicar las primeras maniobras de auxilio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/capacitan-a-quintas-de-torreon-en-primeros-auxilios-y-uso-de-extintores-MC20441085

Héctor Estrada Baca, director general de Desarrollo Social, señaló que los centros comunitarios reciben diariamente a niñas, niños, jóvenes, adultos y personas mayores que participan en talleres, actividades deportivas, cursos y programas recreativos.

Por esta razón, explicó, es necesario que los trabajadores cuenten con herramientas básicas para intervenir durante los primeros minutos de una emergencia, periodo que puede ser determinante mientras arriban los servicios médicos.

La jornada incluyó una parte práctica en la que los participantes realizaron ejercicios de reanimación cardiopulmonar con un maniquí especializado. La dinámica permitió reforzar la técnica de compresiones y los procedimientos básicos de respuesta.

Los asistentes también aprendieron a reconocer posibles urgencias médicas y a evitar acciones que pudieran agravar el estado de una persona lesionada o enferma.

La preparación busca reducir riesgos dentro del Centro Comunitario Nueva California y ofrecer mayor seguridad a quienes acuden a sus diferentes actividades.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/capacitan-en-primeros-auxilios-a-150-agentes-de-transito-en-torreon-FA17608148

Desarrollo Social informó que este tipo de capacitaciones continuará entre el personal de los centros comunitarios de Torreón, como parte de las acciones para profesionalizar la atención y fortalecer la cultura de prevención.

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