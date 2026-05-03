Capacitan a quintas de Torreón en primeros auxilios y uso de extintores

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    Capacitan a quintas de Torreón en primeros auxilios y uso de extintores
    El objetivo es fortalecer la cultura de la prevención en espacios de alta afluencia. CORTESÍA

La actividad estuvo dirigida a representantes de la Asociación de Quintas de La Laguna

TORREÓN, COAH.- Con la participación de alrededor de 50 personas, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón impartió una capacitación en primeros auxilios y manejo de extintores a integrantes de la Asociación de Quintas de La Laguna, con el propósito de fortalecer la cultura de la prevención en espacios de alta afluencia.

El director de la dependencia, Jorge Luis Juárez Llanas, explicó que estas acciones buscan mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias en quintas y centros de eventos sociales, donde se concentra un número importante de personas.

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Durante la jornada, los asistentes recibieron formación teórica y práctica en técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar (RCP), atención a casos de atragantamiento, así como el uso adecuado de extintores para controlar conatos de incendio. Además, los instructores realizaron simulacros controlados que permitieron a los participantes aplicar los conocimientos adquiridos.

Juárez Llanas subrayó la relevancia de que el personal de estos establecimientos esté preparado para actuar como primer respondiente ante cualquier eventualidad. “Los primeros minutos son cruciales para salvar una vida mientras arriban los cuerpos de emergencia”, destacó.

Asimismo, el funcionario reconoció la disposición de la Asociación de Quintas de La Laguna para colaborar con las autoridades municipales en materia preventiva.

$!Este tipo de capacitaciones buscan mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias en quintas y salones de eventos.
Este tipo de capacitaciones buscan mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias en quintas y salones de eventos. CORTESÍA

Finalmente, señaló que, a través de este tipo de capacitaciones, la administración encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González reafirma su compromiso de trabajar en conjunto con la sociedad civil organizada para garantizar espacios más seguros, promoviendo la autoprotección y la reducción de riesgos en actividades públicas y privadas.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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