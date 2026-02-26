Alianza entre Ejército y Municipio profesionaliza a elementos del Grupo Reacción Torreón

Torreón
/ 26 febrero 2026
    Alianza entre Ejército y Municipio profesionaliza a elementos del Grupo Reacción Torreón
    Elementos del Grupo Reacción Torreón recibieron capacitación especializada en primeros auxilios, incluyendo RCP y control de hemorragias, como parte de una estrategia conjunta con el Ejército. SANDRA GÓMEZ

Un total de 70 elementos del Grupo Reacción Torreón fueron certificados en primeros auxilios por especialistas del Hospital Militar, fortaleciendo la capacidad de respuesta inmediata

TORREÓN, COAH.- En un esfuerzo conjunto por elevar los estándares de respuesta ante emergencias, las comisiones de Salud y Seguridad Pública presentaron los resultados del programa de certificación en primeros auxilios impartido a elementos del Grupo Reacción Torreón (GRT).

Bajo la iniciativa “Ejército y Municipio sumando esfuerzos”, 70 efectivos han sido capacitados por especialistas del Hospital Militar en maniobras críticas como RCP, control de hemorragias mediante torniquetes y la maniobra de Heimlich. El comisario Alfredo Flores Originales, titular de la DSPM, destacó que estos conocimientos ya están dando resultados, al citar casos recientes en los que los oficiales lograron inmovilizar exitosamente a ciudadanos lesionados antes de la llegada de los servicios médicos.

El coronel médico cirujano Jonathan Emmanuel Ponce Hernández enfatizó que, al ser los agentes los primeros en llegar a la escena, su formación técnica es un factor determinante que puede salvar vidas. La sesión concluyó con la entrega de reconocimientos a los mandos responsables, reafirmando el compromiso de la actual administración con la seguridad integral de Torreón.

Temas


Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

