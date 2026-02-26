Alianza entre Ejército y Municipio profesionaliza a elementos del Grupo Reacción Torreón

TORREÓN, COAH.- En un esfuerzo conjunto por elevar los estándares de respuesta ante emergencias, las comisiones de Salud y Seguridad Pública presentaron los resultados del programa de certificación en primeros auxilios impartido a elementos del Grupo Reacción Torreón (GRT).

Bajo la iniciativa “Ejército y Municipio sumando esfuerzos”, 70 efectivos han sido capacitados por especialistas del Hospital Militar en maniobras críticas como RCP, control de hemorragias mediante torniquetes y la maniobra de Heimlich. El comisario Alfredo Flores Originales, titular de la DSPM, destacó que estos conocimientos ya están dando resultados, al citar casos recientes en los que los oficiales lograron inmovilizar exitosamente a ciudadanos lesionados antes de la llegada de los servicios médicos.

TE PUEDE INTERESAR: Cancelación de la subasta de AHMSA es un duro golpe para 14 mil familias; obreros acusan intereses externos

El coronel médico cirujano Jonathan Emmanuel Ponce Hernández enfatizó que, al ser los agentes los primeros en llegar a la escena, su formación técnica es un factor determinante que puede salvar vidas. La sesión concluyó con la entrega de reconocimientos a los mandos responsables, reafirmando el compromiso de la actual administración con la seguridad integral de Torreón.