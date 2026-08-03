Saltillo mejora movilidad en Vista Alta con pavimentación de calles por más de 3.7 mdp

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    Saltillo mejora movilidad en Vista Alta con pavimentación de calles por más de 3.7 mdp
    Vecinas y vecinos de Vista Alta reconocieron el impacto positivo de las nuevas vialidades para mejorar sus traslados y seguridad. CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz entregó obras de pavimento asfáltico en la colonia Vista Alta, donde se rehabilitaron más de 475 metros lineales de vialidades para mejorar seguridad y movilidad

Con una inversión superior a los 3.7 millones de pesos, el Gobierno Municipal de Saltillo entregó trabajos de pavimentación asfáltica en la colonia Vista Alta, al sur de la ciudad, una obra que beneficiará de manera directa a las familias que habitan en este sector.

El alcalde Javier Díaz González acudió a esta zona para poner en funcionamiento las nuevas vialidades y destacó que el proyecto fue una respuesta a una petición planteada por los propios vecinos, quienes durante años solicitaron mejorar las condiciones de sus calles.

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$!El alcalde Javier Díaz González entregó la pavimentación de calles en Vista Alta, obra que requirió una inversión superior a los 3.7 millones de pesos.
El alcalde Javier Díaz González entregó la pavimentación de calles en Vista Alta, obra que requirió una inversión superior a los 3.7 millones de pesos. CORTESÍA

Díaz González señaló que la obra fue posible gracias al trabajo coordinado entre ciudadanía y gobierno, además del respaldo del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, a quien reconoció como un aliado para impulsar acciones que beneficien a las familias saltillenses.

“Cuando sociedad y gobierno trabajan de manera conjunta se obtienen mejores resultados, y así seguiremos atendiendo las necesidades de todos los sectores de Saltillo”, afirmó el edil.

El presidente municipal explicó que este tipo de proyectos representan un beneficio integral para las colonias, al permitir mejores condiciones de traslado, mayor seguridad para peatones y automovilistas, además de elevar la calidad de vida de quienes viven en la zona.

$!La colonia Vista Alta cuenta ahora con nuevas vialidades pavimentadas que permitirán mejores condiciones de tránsito para sus habitantes.
La colonia Vista Alta cuenta ahora con nuevas vialidades pavimentadas que permitirán mejores condiciones de tránsito para sus habitantes. CORTESÍA

Durante el evento, el senador Gabriel Elizondo Pérez reconoció la labor que realiza la administración municipal encabezada por Javier Díaz González, al destacar la cercanía con la ciudadanía y la atención directa a las necesidades de las colonias.

“Se sigue cumpliendo a la gente gracias a un alcalde cercano, que trabaja desde los sectores y mantiene contacto permanente con las familias”, expresó.

Por su parte, el diputado local electo Álvaro Moreira Valdés resaltó que las acciones emprendidas por el municipio reflejan un gobierno que escucha y responde a las solicitudes de la población.

“Es un alcalde que atiende y resuelve las necesidades de la gente, trabajando todos los días para hacer de Saltillo una mejor ciudad”, señaló.

El director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, detalló que los trabajos incluyeron la pavimentación de la calle Tonalapa, entre Evolución y el límite de la vialidad, así como Vista del Sur, entre Tiozano y el término de la calle, con una extensión superior a los 475 metros lineales.

$!El director de Infraestructura y Obra Pública de Saltillo, Antonio Nerio Maltos, explicó los detalles de los trabajos realizados en la colonia Vista Alta.
El director de Infraestructura y Obra Pública de Saltillo, Antonio Nerio Maltos, explicó los detalles de los trabajos realizados en la colonia Vista Alta. CORTESÍA

A nombre de las y los habitantes de Vista Alta, Cristal Santos Sánchez agradeció la realización de la obra y aseguró que representa un cambio importante para las familias del sector.

“Esta pavimentación nos hacía mucha falta; durante mucho tiempo batallamos con las calles y hoy verla convertida en realidad nos llena de alegría y nos cambia la vida”, comentó.

$!El diputado local electo Álvaro Moreira reconoció el trabajo del alcalde Javier Díaz y destacó la atención cercana a las necesidades de las familias saltillenses.
El diputado local electo Álvaro Moreira reconoció el trabajo del alcalde Javier Díaz y destacó la atención cercana a las necesidades de las familias saltillenses. CORTESÍA

En la entrega también participaron el regidor Mario Mata Quintero, el dirigente estatal de la UNTA, José Luis López Cepeda, integrantes del Comité Pro Obra, funcionarios municipales y vecinos de la colonia.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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