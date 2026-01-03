Preparan despliegue vial para garantizar movilidad segura y ordenada en Torreón
El operativo busca atender los puntos de mayor afluencia vehicular y brindar apoyo a peatones y conductores
Con el objetivo de garantizar una movilidad segura y ordenada ante la regularización paulatina de las actividades y el incremento en la circulación vehicular a partir del próximo lunes, la Dirección de Tránsito y Vialidad prepara un despliegue estratégico de elementos para atender los puntos de mayor afluencia y brindar apoyo tanto a peatones como a automovilistas.
Martha Alicia Faz Dávila, titular de la dependencia, informó que tras la conclusión del operativo implementado durante las fiestas decembrinas, la instrucción del alcalde Román Alberto Cepeda González es mantener la presencia vial en zonas estratégicas, especialmente en aquellas donde se desarrollan obras públicas, así como preparar el ordenamiento vial con motivo del regreso a clases.
La funcionaria destacó que, además de los operativos especiales realizados en periodos como el “Buen Fin” y el mes de diciembre, los agentes de Tránsito han mantenido labores permanentes de abanderamiento y control vehicular en puntos como las obras del sector Abastos-Independencia y el bulevar Revolución, a fin de garantizar la fluidez y seguridad de la circulación.
En lo que respecta al regreso a clases, Faz Dávila señaló que se reactivará el programa de Movilidad Escolar en instituciones educativas públicas y privadas, con el propósito de fortalecer la seguridad en los entornos escolares. Detalló que durante el año 2025 se brindó atención a poco más de 5 mil alumnos mediante esta estrategia.
Explicó que el objetivo principal del programa es reducir los hechos de tránsito en zonas escolares, particularmente en los horarios de entrada y salida, a través de acciones como la organización de accesos, el apoyo vial y la sensibilización de padres, madres de familia y docentes sobre la importancia de mantener conductas responsables en la vía pública.
La directora resaltó que esta iniciativa se ha consolidado gracias a la coordinación directa con los comités escolares de movilidad, los cuales se integraron tras recibir capacitaciones y talleres especializados en educación vial. “Con la participación activa de la comunidad educativa, se ha logrado disminuir riesgos y fortalecer la convivencia en las inmediaciones escolares”, afirmó.
Finalmente, Faz Dávila reiteró que durante el 2026 se reforzarán las acciones orientadas a la pacificación del entorno escolar, con el fin de promover una movilidad más segura para estudiantes, personal docente y conductores en general.