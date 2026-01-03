Preparan despliegue vial para garantizar movilidad segura y ordenada en Torreón

Torreón
/ 3 enero 2026
    Preparan despliegue vial para garantizar movilidad segura y ordenada en Torreón
    Tras concluir el operativo decembrino, se mantendrá la presencia vial en zonas estratégicas. FOTO: CORTESÍA

El operativo busca atender los puntos de mayor afluencia vehicular y brindar apoyo a peatones y conductores

Con el objetivo de garantizar una movilidad segura y ordenada ante la regularización paulatina de las actividades y el incremento en la circulación vehicular a partir del próximo lunes, la Dirección de Tránsito y Vialidad prepara un despliegue estratégico de elementos para atender los puntos de mayor afluencia y brindar apoyo tanto a peatones como a automovilistas.

Martha Alicia Faz Dávila, titular de la dependencia, informó que tras la conclusión del operativo implementado durante las fiestas decembrinas, la instrucción del alcalde Román Alberto Cepeda González es mantener la presencia vial en zonas estratégicas, especialmente en aquellas donde se desarrollan obras públicas, así como preparar el ordenamiento vial con motivo del regreso a clases.

TE PUEDE INTERESAR: Arranca el pago del predial 2026 con buena respuesta ciudadana

La funcionaria destacó que, además de los operativos especiales realizados en periodos como el “Buen Fin” y el mes de diciembre, los agentes de Tránsito han mantenido labores permanentes de abanderamiento y control vehicular en puntos como las obras del sector Abastos-Independencia y el bulevar Revolución, a fin de garantizar la fluidez y seguridad de la circulación.

$!Se reforzará el ordenamiento vial en áreas donde se realizan obras públicas.
Se reforzará el ordenamiento vial en áreas donde se realizan obras públicas. FOTO: CORTESÍA

En lo que respecta al regreso a clases, Faz Dávila señaló que se reactivará el programa de Movilidad Escolar en instituciones educativas públicas y privadas, con el propósito de fortalecer la seguridad en los entornos escolares. Detalló que durante el año 2025 se brindó atención a poco más de 5 mil alumnos mediante esta estrategia.

Explicó que el objetivo principal del programa es reducir los hechos de tránsito en zonas escolares, particularmente en los horarios de entrada y salida, a través de acciones como la organización de accesos, el apoyo vial y la sensibilización de padres, madres de familia y docentes sobre la importancia de mantener conductas responsables en la vía pública.

La directora resaltó que esta iniciativa se ha consolidado gracias a la coordinación directa con los comités escolares de movilidad, los cuales se integraron tras recibir capacitaciones y talleres especializados en educación vial. “Con la participación activa de la comunidad educativa, se ha logrado disminuir riesgos y fortalecer la convivencia en las inmediaciones escolares”, afirmó.

Finalmente, Faz Dávila reiteró que durante el 2026 se reforzarán las acciones orientadas a la pacificación del entorno escolar, con el fin de promover una movilidad más segura para estudiantes, personal docente y conductores en general.

Temas


Seguridad
tránsito

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El presidente Donald Trump anunció en redes sociales que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados por fuerzas estadounidenses tras ataques militares en Venezuela

Trump anuncia captura de Nicolás Maduro y su esposa tras ataque contra Venezuela

Venezuela se encuentra, una vez más, ante una encrucijada histórica, donde las decisiones de los próximos días y semanas podrían definir si el país avanza hacia una transición política

¿Qué escenarios políticos se abren en Venezuela, tras la captura de Maduro por Trump?
true

POLITICÓN: Acuden arteaguenses a pagar predial... ¡y encuentran presidencia cerrada!
Entre la bancada morenista, el diputado Alberto Hurtado presentó más propuestas, con 13.

Coahuila: Registra Morena la peor tasa de iniciativas aprobadas en Congreso local
La ASE señaló presuntas irregularidades por 17.1 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2024.

Ante sequía, duplica Simas Arteaga presupuesto para fortalecer inversión pública
VANGUARDIA identificó 12 áreas de oportunidad que Saltillo debe atender en 2026 para mantener su competitividad nacional, con base en problemáticas documentadas y datos del IMCO.

Fortalecer la planeación metropolitana, movilidad y salud mental: retos de Saltillo para sostener su competitividad
Cita. Artistas nacionales e internacionales llegarán a Saltillo con giras que ya registran alta demanda de boletos.

¡De Carlos Rivera a Chayanne! Saltillo se llena de música en 2026: los conciertos imperdibles del año
Amaranta Cakes, presentó en esta temporada una nueva propuesta inspirada en Stranger Things.

Stranger Things inspira roscas de Reyes en Saltillo