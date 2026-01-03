Preparan despliegue vial para garantizar movilidad segura y ordenada en Torreón

Con el objetivo de garantizar una movilidad segura y ordenada ante la regularización paulatina de las actividades y el incremento en la circulación vehicular a partir del próximo lunes, la Dirección de Tránsito y Vialidad prepara un despliegue estratégico de elementos para atender los puntos de mayor afluencia y brindar apoyo tanto a peatones como a automovilistas.

Martha Alicia Faz Dávila, titular de la dependencia, informó que tras la conclusión del operativo implementado durante las fiestas decembrinas, la instrucción del alcalde Román Alberto Cepeda González es mantener la presencia vial en zonas estratégicas, especialmente en aquellas donde se desarrollan obras públicas, así como preparar el ordenamiento vial con motivo del regreso a clases.

La funcionaria destacó que, además de los operativos especiales realizados en periodos como el “Buen Fin” y el mes de diciembre, los agentes de Tránsito han mantenido labores permanentes de abanderamiento y control vehicular en puntos como las obras del sector Abastos-Independencia y el bulevar Revolución, a fin de garantizar la fluidez y seguridad de la circulación.