Arranca el pago del predial 2026 con buena respuesta ciudadana

TORREÓN, COAH.- Con una afluencia constante desde las primeras horas del día, este viernes arrancó el cobro del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2026 en el municipio de Torreón, con el incentivo del 20 por ciento de descuento durante todo el mes de enero.

Las cajas de la Presidencia Municipal registraron una respuesta positiva por parte de los contribuyentes, comportamiento que, de acuerdo con las autoridades, podría incrementarse conforme avancen las primeras semanas del año.

El director de Ingresos, Roberto José Barrios Hinojosa, informó que la meta de recaudación para este año es de 383 millones de pesos por concepto de predial, cifra que se espera alcanzar antes del 30 de enero, tal como ocurrió en 2025, cuando se logró una participación histórica durante el primer mes.

Explicó que, conforme a la Ley de Ingresos del Municipio de Torreón, durante enero se aplica un descuento del 20 por ciento, en febrero del 15 y en marzo del 10 por ciento, beneficios dirigidos exclusivamente a quienes se encuentren al corriente en sus pagos.

Asimismo, recordó que las personas adultas mayores, pensionadas y jubiladas pueden acceder a un descuento de hasta el 50 por ciento durante todo el año, siempre y cuando no presenten adeudos. Reconoció que este sector de la población es uno de los más cumplidos en el pago del impuesto, por lo que recomendó acudir en horarios con mejores condiciones climáticas para proteger su salud.