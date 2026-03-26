Protestan en Torreón por megafraude inmobiliario; exigen castigo a responsables

TORREÓN, COAH.– Este jueves, las inmediaciones de la Fiscalía General del Estado (Delegación Laguna I) fueron escenario de una manifestación ciudadana. Los afectados denunciaron un esquema de fraude inmobiliario vinculado a la Notaría 45, el cual ha dejado a decenas de familias sin patrimonio desde 2021 en Torreón. Los manifestantes solicitaron la intervención directa del gobernador Manolo Jiménez Salinas ante lo que consideran una red de corrupción institucional.

El modus operandi consistía en la comercialización de terrenos que nunca se entregaron legalmente; en casos extremos, un solo lote fue vendido hasta a seis personas distintas. Alfonso Serrano Facuse, vocero de los afectados, señaló que el censo de víctimas asciende a 35 personas, aunque existen al menos 60 carpetas de investigación vigentes. El monto del daño patrimonial se estima en más de 19 millones de pesos. Por su parte, el delegado Carlos Rangel Gámez informó que la Fiscalía ha judicializado los expedientes, logrando hasta ahora 12 órdenes de aprehensión y dos detenciones.

“Estamos en la búsqueda de tres implicados más”, afirmó, subrayando que algunos afectados ya han recibido reparación del daño. No obstante, las víctimas advirtieron que las movilizaciones continuarán hasta que se recupere la totalidad de sus ahorros o terrenos. Reiteró que la justicia avanza mediante audiencias, pero enfatizó la importancia de que todas las víctimas formalicen sus quejas. Finalmente, el grupo de manifestantes cerró la jornada invitando a cualquier ciudadano que haya realizado trámites en la Notaría 45 a revisar su situación legal para evitar futuras sorpresas.

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