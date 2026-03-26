Protestan en Torreón por megafraude inmobiliario; exigen castigo a responsables

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Torreón
/ 26 marzo 2026
    Protestan en Torreón por megafraude inmobiliario; exigen castigo a responsables
    Afectados por presunto fraude inmobiliario se manifestaron frente a la Fiscalía en Torreón. SANDRA GÓMEZ

La Fiscalía reportó la emisión de 12 órdenes de aprehensión y confirmó que continúan las investigaciones para ubicar a más implicados en el caso

TORREÓN, COAH.– Este jueves, las inmediaciones de la Fiscalía General del Estado (Delegación Laguna I) fueron escenario de una manifestación ciudadana. Los afectados denunciaron un esquema de fraude inmobiliario vinculado a la Notaría 45, el cual ha dejado a decenas de familias sin patrimonio desde 2021 en Torreón.

Los manifestantes solicitaron la intervención directa del gobernador Manolo Jiménez Salinas ante lo que consideran una red de corrupción institucional.

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$!Los inconformes denunciaron la venta irregular de terrenos vinculada a la Notaría 45.
Los inconformes denunciaron la venta irregular de terrenos vinculada a la Notaría 45. SANDRA GÓMEZ

El modus operandi consistía en la comercialización de terrenos que nunca se entregaron legalmente; en casos extremos, un solo lote fue vendido hasta a seis personas distintas.

Alfonso Serrano Facuse, vocero de los afectados, señaló que el censo de víctimas asciende a 35 personas, aunque existen al menos 60 carpetas de investigación vigentes. El monto del daño patrimonial se estima en más de 19 millones de pesos.

Por su parte, el delegado Carlos Rangel Gámez informó que la Fiscalía ha judicializado los expedientes, logrando hasta ahora 12 órdenes de aprehensión y dos detenciones.

$!Autoridades informaron que existen órdenes de aprehensión y personas detenidas por el caso.
Autoridades informaron que existen órdenes de aprehensión y personas detenidas por el caso. SANDRA GÓMEZ

“Estamos en la búsqueda de tres implicados más”, afirmó, subrayando que algunos afectados ya han recibido reparación del daño. No obstante, las víctimas advirtieron que las movilizaciones continuarán hasta que se recupere la totalidad de sus ahorros o terrenos.

Reiteró que la justicia avanza mediante audiencias, pero enfatizó la importancia de que todas las víctimas formalicen sus quejas.

Finalmente, el grupo de manifestantes cerró la jornada invitando a cualquier ciudadano que haya realizado trámites en la Notaría 45 a revisar su situación legal para evitar futuras sorpresas.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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