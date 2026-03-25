Prevén hasta 10 nuevas inversiones y 7 mil empleos en Coahuila en 2026

“Estamos en una región privilegiada, y Saltillo se distingue por mantener un alto nivel de formalidad. Ese es uno de los factores que consideran los inversionistas al momento de establecerse aquí”, afirmó.

Durante la inauguración de la Feria de Empleo Saltillo, el presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez, señaló que este año se prevé la llegada de entre siete y diez nuevas inversiones a Coahuila, con un impacto estimado de siete mil empleos. Además, destacó que seis de cada diez inversiones que arriban a la entidad se instalan en la región Sureste.

Reveles Márquez agregó que la entidad mantiene fortalezas en materia de seguridad, certeza jurídica y paz laboral, aspectos que —dijo— resultan clave para atraer capital. “En Coahuila promovemos constantemente estas condiciones; desde Canacintra buscamos hacerlas saber a los empresarios interesados en invertir”, señaló.

Respecto a la feria, indicó que empresas afiliadas a la cámara ofertaron vacantes, entre ellas Totek, Transportes Narro, Hospital Christus Muguerza y Muebles y Suspensiones El Dragón. En conjunto, se promovieron 26 posiciones en áreas como técnicos operativos, administrativos, profesionistas, seguridad y recursos humanos.

SE OFERTAN 2 MIL VACANTES

Por su parte, la secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi Castro, informó que en la Feria de Empleo de Saltillo se ofertaron dos mil vacantes: mil de manera presencial en módulos y otras mil a través del Servicio de Empleo. Añadió que se registró un preregistro de 419 personas y se espera la asistencia de alrededor de mil buscadores de trabajo.

Detalló que esta es la cuarta feria del empleo en lo que va del año —dos en Torreón y dos en Saltillo— y adelantó que próximamente se realizará una en Ramos Arizpe. La meta para este 2026 es alcanzar 20 ferias en todo el estado.

Asimismo, subrayó que se dará seguimiento puntual a quienes acudan a estos eventos. En el caso de quienes no logren colocarse, los invitó a acudir a las oficinas del empleo para analizar las razones y, de ser necesario, acceder a programas de capacitación que les permitan cumplir con los perfiles requeridos.

Finalmente, entre las empresas participantes destacaron Operadora Cicsa —encargada del proyecto del tren de pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo—, Alsuper, Tetakawi, Sanborns y Oxxo Cedis, entre otras.