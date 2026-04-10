¡Qué bendición! Ocupación hotelera en Coahuila alcanzó el 72.5% por turismo religioso

Este nivel representa un resultado positivo para el sector, al tratarse de un indicador elevado considerando la diversidad de destinos en la entidad.

TORREÓN, COAH.- La ocupación hotelera en Coahuila alcanzó un promedio del 72.5 por ciento durante Semana Santa, impulsada en gran medida por el crecimiento del turismo religioso en la Región Laguna, informó la encargada del despacho de la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, Martha Moncada Zertuche.

Uno de los principales factores del repunte fue la alta afluencia en eventos religiosos, particularmente en la Región Laguna, donde miles de visitantes participaron en celebraciones ya consolidadas como referentes del norte del País.

Entre ellas destacan el Vía crucis en el complejo del Cristo de las Noas, así como la Procesión del Silencio en Viesca, eventos que no solo convocaron a gran cantidad de personas, sino que sobresalieron por su organización y riqueza cultural.

Este tipo de actividades permite diversificar la oferta turística, integrando experiencias culturales que elevan el atractivo de los destinos.

El flujo constante de visitantes en la Región Laguna contribuyó de manera significativa al desempeño del sector, beneficiando tanto a prestadores de servicios como a comercios locales.