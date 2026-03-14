Reasume Andrés Antonio Torres la coordinación del GRT en Torreón

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Torreón
/ 14 marzo 2026
    Reasume Andrés Antonio Torres la coordinación del GRT en Torreón
    Torres Padilla señaló que dará continuidad a estrategias como el “Operativo Barrido”, orientado a reforzar la presencia policial permanente en distintos sectores de la ciudad. SANDRA GÓMEZ

El comandante Andrés Antonio Torres Padilla retomó la coordinación del Grupo de Reacción Torreón tras cumplir una comisión operativa en las regiones Norte 1 y 2 de Coahuila

TORREÓN, COAH.- Como parte de las estrategias de rotación y fortalecimiento de la seguridad en Coahuila, se formalizó el regreso del comandante Andrés Antonio Torres Padilla a la coordinación del Grupo de Reacción Torreón (GRT).

Tras cumplir con una comisión operativa en las regiones Norte 1 y 2 del estado, el mando se reincorpora a la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).

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Torres Padilla, quien había dejado el cargo temporalmente en manos de Darío Calvillo para atender instrucciones del Gobierno estatal en el norte de la entidad, detalló que su prioridad será mantener la coordinación con los tres órdenes de gobierno.

$!El comandante Andrés Antonio Torres Padilla se reincorporó a la coordinación del Grupo de Reacción Torreón (GRT), tras participar en labores operativas en la región norte del estado.
El comandante Andrés Antonio Torres Padilla se reincorporó a la coordinación del Grupo de Reacción Torreón (GRT), tras participar en labores operativas en la región norte del estado. SANDRA GÓMEZ

Destacó la continuidad de estrategias como el “Operativo Barrido”, diseñado para asegurar la presencia policial permanente en las calles de la ciudad.

“Vengo a reincorporarme por instrucciones del gobernador y el alcalde, tras mi paso por la región norte”, señaló el comandante.

Asimismo, reafirmó su compromiso de mantener una política de proximidad social para atender las demandas ciudadanas en materia de seguridad y optimizar los recursos de la corporación para dar resultados inmediatos.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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