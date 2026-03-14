Reasume Andrés Antonio Torres la coordinación del GRT en Torreón

TORREÓN, COAH.- Como parte de las estrategias de rotación y fortalecimiento de la seguridad en Coahuila, se formalizó el regreso del comandante Andrés Antonio Torres Padilla a la coordinación del Grupo de Reacción Torreón (GRT).

Tras cumplir con una comisión operativa en las regiones Norte 1 y 2 del estado, el mando se reincorpora a la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).

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Torres Padilla, quien había dejado el cargo temporalmente en manos de Darío Calvillo para atender instrucciones del Gobierno estatal en el norte de la entidad, detalló que su prioridad será mantener la coordinación con los tres órdenes de gobierno.