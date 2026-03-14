Reasume Andrés Antonio Torres la coordinación del GRT en Torreón
El comandante Andrés Antonio Torres Padilla retomó la coordinación del Grupo de Reacción Torreón tras cumplir una comisión operativa en las regiones Norte 1 y 2 de Coahuila
TORREÓN, COAH.- Como parte de las estrategias de rotación y fortalecimiento de la seguridad en Coahuila, se formalizó el regreso del comandante Andrés Antonio Torres Padilla a la coordinación del Grupo de Reacción Torreón (GRT).
Tras cumplir con una comisión operativa en las regiones Norte 1 y 2 del estado, el mando se reincorpora a la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).
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Torres Padilla, quien había dejado el cargo temporalmente en manos de Darío Calvillo para atender instrucciones del Gobierno estatal en el norte de la entidad, detalló que su prioridad será mantener la coordinación con los tres órdenes de gobierno.
Destacó la continuidad de estrategias como el “Operativo Barrido”, diseñado para asegurar la presencia policial permanente en las calles de la ciudad.
“Vengo a reincorporarme por instrucciones del gobernador y el alcalde, tras mi paso por la región norte”, señaló el comandante.
Asimismo, reafirmó su compromiso de mantener una política de proximidad social para atender las demandas ciudadanas en materia de seguridad y optimizar los recursos de la corporación para dar resultados inmediatos.