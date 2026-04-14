Recogen 45 toneladas de basura en Torreón durante Semana Santa

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Torreón
/ 14 abril 2026
    Recogen 45 toneladas de basura en Torreón durante Semana Santa
    Personal de La Ola retiró residuos en espacios públicos tras el incremento de visitantes durante Semana Santa. CORTESÍA

Operativo de limpieza cubrió zonas turísticas y el Centro ante aumento de visitantes

TORREÓN, COAH.- Durante el periodo vacacional de Semana Santa, se recolectaron 45 toneladas de basura en Torreón, principalmente en espacios públicos y zonas de alta afluencia.

De acuerdo con la Dirección General de Servicios Públicos, el incremento en la movilidad de familias y visitantes llevó a implementar un operativo especial con 200 elementos de La Ola, distribuidos en turnos matutino, vespertino y nocturno.

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El titular de la dependencia, Fernando Villarreal Cuéllar, informó que los trabajos se concentraron en puntos como la Alameda Zaragoza, Plaza de Armas, Paseo Morelos, Puerto Noas y el Bosque Venustiano Carranza, así como en Línea Verde, el Bosque Urbano y el Parque Fundadores.

En estos espacios se recolectaron 25 toneladas de desechos, mientras que en el primer cuadro de la ciudad se levantaron otras 20 toneladas mediante barrido manual y recolección nocturna en la zona comercial.

El funcionario señaló que estas acciones buscan mantener en condiciones adecuadas los espacios públicos durante periodos de alta concentración de personas.

Además, indicó que, aunque el periodo vacacional concluyó, las labores de limpieza continuarán de manera permanente en la ciudad.

También reiteró el llamado a la ciudadanía a utilizar los contenedores de basura, no arrojar desechos en la vía pública y respetar los horarios de recolección doméstica.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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