Refuerzan presencia de peritos en zonas con mayor tráfico en Torreón

La medida, se dijo, busca reducir tiempos de respuesta y evitar que un accidente derive en mayores congestionamientos o nuevos incidentes.

TORREÓN, COAH.- Elementos de Peritos Terrestres fueron desplegados en puntos estratégicos de Torreón , principalmente en zonas con alta carga vehicular y áreas donde se realizan obras, con el objetivo de agilizar la atención en hechos de tránsito.

La directora del Centro de Justicia Municipal, Martha Rodríguez Romero, explicó que esta estrategia forma parte de las acciones para mejorar la seguridad vial en la ciudad.

“La colaboración de la ciudadanía es fundamental para mantener una movilidad más fluida y segura. Es importante siempre salir con anticipación de casa, y muy importante contar con un seguro, por lo menos el obligatorio de daños a terceros”, señaló.

Actualmente, las unidades se encuentran distribuidas en sectores de alta afluencia como Plaza Jumbo, bulevar La Nogalera, Plaza 505, Giro Independencia, Río Suchiate y bulevar Revolución.

Además, la funcionaria indicó que los peritos han sido capacitados en primeros auxilios para actuar como primeros respondientes en caso de accidentes.

De acuerdo con el diagnóstico del área, alrededor del 60 por ciento de los vehículos involucrados en choques no cuenta con seguro obligatorio, lo que representa un riesgo tanto legal como económico para los conductores.