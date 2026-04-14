Refuerzan presencia de peritos en zonas con mayor tráfico en Torreón

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Torreón
/ 14 abril 2026
    Refuerzan presencia de peritos en zonas con mayor tráfico en Torreón
    Unidades del CJM fueron desplegadas en zonas de alta afluencia vehicular y obras para reducir riesgos viales. CORTESÍA

Buscan agilizar atención en accidentes y evitar congestionamientos en puntos con alta carga vehicular

TORREÓN, COAH.- Elementos de Peritos Terrestres fueron desplegados en puntos estratégicos de Torreón, principalmente en zonas con alta carga vehicular y áreas donde se realizan obras, con el objetivo de agilizar la atención en hechos de tránsito.

La medida, se dijo, busca reducir tiempos de respuesta y evitar que un accidente derive en mayores congestionamientos o nuevos incidentes.

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La directora del Centro de Justicia Municipal, Martha Rodríguez Romero, explicó que esta estrategia forma parte de las acciones para mejorar la seguridad vial en la ciudad.

“La colaboración de la ciudadanía es fundamental para mantener una movilidad más fluida y segura. Es importante siempre salir con anticipación de casa, y muy importante contar con un seguro, por lo menos el obligatorio de daños a terceros”, señaló.

Actualmente, las unidades se encuentran distribuidas en sectores de alta afluencia como Plaza Jumbo, bulevar La Nogalera, Plaza 505, Giro Independencia, Río Suchiate y bulevar Revolución.

Además, la funcionaria indicó que los peritos han sido capacitados en primeros auxilios para actuar como primeros respondientes en caso de accidentes.

De acuerdo con el diagnóstico del área, alrededor del 60 por ciento de los vehículos involucrados en choques no cuenta con seguro obligatorio, lo que representa un riesgo tanto legal como económico para los conductores.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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