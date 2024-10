Reconoce Cabildo a Selección Nacional de Robótica del Colegio Cervantes, por el oro obtenido

Equipo lagunero destacó en el FIRST Global Challenge 2024, por los tres galardones conseguidos

TORREÓN, COAH.- Durante la Quincuagésima Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo se reconoció al equipo de robótica del Colegio Cervantes, por su destacada participación a nivel internacional.

El Presidente Municipal y el Cabildo reconocieron a los integrantes de la selección Nacional de Robótica, representada por el equipo Cerbotics, del Colegio Cervantes, por su destacada participación en Atenas, Grecia.

Allá el equipo obtuvo la medalla de oro Albert Einstein Award for FIRST Global Internacional Excellence, en el FIRST Global Challenge 2024. De igual forma, el equipo obtuvo otros dos premios: el Social Media Challenge Award y el Video Storytelling Award.

El alcalde Román Cepeda, expresó su felicitación a los alumnos, maestros y padres de familia, por su esfuerzo en poner a Torreón en los ojos de México y del mundo.

De parte del Alcalde, del Cuerpo Colegiado y la Administración, lleven el mayor de los reconocimientos para ustedes, pero sobre todo también para quienes han pertenecido a lo largo de las generaciones a este equipo, dijo Román Cepeda.

Además, destacó la labor del Colegio Cervantes de Torreón y su equipo de robótica, quienes llevan una participación ininterrumpida de 12 años en este tipo de certámenes, en la que han traído diversos galardones en ciencia y educación.

Les reconocemos el compromiso y la responsabilidad y el tiempo de cada uno de ustedes, porque todos los días hacen un esfuerzo por poner su nombre, el de sus familias, su colegio y el de Torreón en alto, expresó el Alcalde.

Los reconocimientos fueron entregados a Julio César Torres, Iván Aurelio Samaniego y Hugo Daniel Espino, así como a los participantes Aldo Estrada Torres, Aurora Monserrat García Gallegos, Danna Paola Salas Sánchez, Dylan Adonahi Gallegos Dávila, Isabella Franco Ortega, Gared Alejandro Uribe Martínez, Raúl Everardo Sifuentes Zúñiga, Rodrigo Miguel Arellano Manzo y Román Hernández Sosa.

BUENAS CUENTAS

En otro asunto, fue aprobado por mayoría el Estado Financiero correspondiente a agosto del ejercicio fiscal 2024. De igual forma quedó aprobado por mayoría el Proyecto de Tabla de Valores Unitarios de Uso de Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal 2025.

Al respecto, la síndico de mayoría, Claudia González, resaltó que no hubo aumento en sectores de colonias vulnerables como el segundo y tercer cuadro de la ciudad, así como vialidades, Centro Histórico, industria o fraccionamiento de interés social media, ejidos y tipos de construcción 1, 2 y 3.