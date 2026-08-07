Con amplia trayectoria médica y hospitalaria, Juan Pérez Ortega asume Salud Municipal de Torreón

TORREÓN, COAH.- Con una amplia trayectoria en el ámbito de la salud pública y la administración hospitalaria, el doctor Juan Pérez Ortega asumió formalmente la titularidad de la Dirección de Salud Municipal de Torreón. A tres días de su nombramiento, señaló que su plan de trabajo se centrará en consolidar las dinámicas existentes, fortalecer la vinculación institucional e incrementar el alcance de la atención médica para los torreonenses.

Durante sus primeras jornadas al frente de la dependencia, el nuevo director realizó un diagnóstico de las instalaciones y entabló diálogo con el personal de cada área. Destacó que su experiencia previa al frente de la Jurisdicción Sanitaria VI y en la dirección del Hospital General de Torreón facilita un acoplamiento operativo inmediato. “Llegamos a dar continuidad y a fortalecer las estrategias que ya están dando resultados en Salud Municipal. Contamos con la experiencia necesaria para trabajar de forma directa desde el primer momento”, afirmó. Pérez Ortega precisó que, bajo la encomienda del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, se mantendrá una coordinación permanente con dependencias del sector salud a nivel estatal y federal. Entre ellas mencionó a la Jurisdicción Sanitaria VI, el IMSS y el ISSSTE, con el objetivo de mantener un frente común en materia de salud pública local. Añadió que la estrategia contempla una primera fase de fortalecimiento de los esquemas vigentes. Posteriormente, se evaluará la ampliación de la cobertura operativa en el municipio. MANTENDRÁN SERVICIOS Y BRIGADAS Actualmente, la dependencia cuenta con especialidades como medicina general, odontología, psicología, nutrición, rehabilitación física, trabajo social y acupuntura. Aunque la mayoría de los servicios maneja cuotas de recuperación accesibles, el área de Trabajo Social realiza evaluaciones socioeconómicas para exentar del cobro a personas en situación de extrema vulnerabilidad.

El titular destacó la relevancia de las áreas de salud mental, nutrición y rehabilitación integral. Recordó que la cobertura médica no se limita a la sede central, pues semanalmente se despliegan brigadas itinerantes en diversos sectores y colonias de Torreón. La dependencia cuenta con cerca de 128 colaboradores operativos y administrativos, además de pasantes y practicantes de carreras relacionadas con la salud. TRAYECTORIA EN EL SECTOR SALUD Formado como médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila, Pérez Ortega cuenta con la especialidad en Ginecología y Obstetricia, así como adiestramiento en colposcopía enfocado en VPH. Su trayectoria incluye la coordinación de Salud Reproductiva en la Jurisdicción Sanitaria VI, la presidencia del Colegio de Ginecólogos de La Laguna, la dirección de una clínica de diagnóstico local y la docencia universitaria. La Dirección de Salud Municipal mantiene sus puertas abiertas a la ciudadanía de lunes a viernes, en un horario corrido de 8:00 a 20:00 horas.