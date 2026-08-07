Con amplia trayectoria médica y hospitalaria, Juan Pérez Ortega asume Salud Municipal de Torreón

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    Con amplia trayectoria médica y hospitalaria, Juan Pérez Ortega asume Salud Municipal de Torreón
    Juan Pérez Ortega señaló que buscará dar continuidad a los programas que actualmente opera Salud Municipal y ampliar su cobertura en Torreón. SANDRA GÓMEZ

El nuevo director plantea fortalecer los servicios existentes, ampliar su cobertura y mantener la coordinación con instituciones estatales y federales

TORREÓN, COAH.- Con una amplia trayectoria en el ámbito de la salud pública y la administración hospitalaria, el doctor Juan Pérez Ortega asumió formalmente la titularidad de la Dirección de Salud Municipal de Torreón.

A tres días de su nombramiento, señaló que su plan de trabajo se centrará en consolidar las dinámicas existentes, fortalecer la vinculación institucional e incrementar el alcance de la atención médica para los torreonenses.

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Durante sus primeras jornadas al frente de la dependencia, el nuevo director realizó un diagnóstico de las instalaciones y entabló diálogo con el personal de cada área. Destacó que su experiencia previa al frente de la Jurisdicción Sanitaria VI y en la dirección del Hospital General de Torreón facilita un acoplamiento operativo inmediato.

“Llegamos a dar continuidad y a fortalecer las estrategias que ya están dando resultados en Salud Municipal. Contamos con la experiencia necesaria para trabajar de forma directa desde el primer momento”, afirmó.

Pérez Ortega precisó que, bajo la encomienda del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, se mantendrá una coordinación permanente con dependencias del sector salud a nivel estatal y federal. Entre ellas mencionó a la Jurisdicción Sanitaria VI, el IMSS y el ISSSTE, con el objetivo de mantener un frente común en materia de salud pública local.

Añadió que la estrategia contempla una primera fase de fortalecimiento de los esquemas vigentes. Posteriormente, se evaluará la ampliación de la cobertura operativa en el municipio.

MANTENDRÁN SERVICIOS Y BRIGADAS

Actualmente, la dependencia cuenta con especialidades como medicina general, odontología, psicología, nutrición, rehabilitación física, trabajo social y acupuntura. Aunque la mayoría de los servicios maneja cuotas de recuperación accesibles, el área de Trabajo Social realiza evaluaciones socioeconómicas para exentar del cobro a personas en situación de extrema vulnerabilidad.

$!Juan Pérez Ortega asumió la Dirección de Salud Municipal tras haber encabezado la Jurisdicción Sanitaria VI y el Hospital General de Torreón.
Juan Pérez Ortega asumió la Dirección de Salud Municipal tras haber encabezado la Jurisdicción Sanitaria VI y el Hospital General de Torreón. SANDRA GÓMEZ

El titular destacó la relevancia de las áreas de salud mental, nutrición y rehabilitación integral. Recordó que la cobertura médica no se limita a la sede central, pues semanalmente se despliegan brigadas itinerantes en diversos sectores y colonias de Torreón.

La dependencia cuenta con cerca de 128 colaboradores operativos y administrativos, además de pasantes y practicantes de carreras relacionadas con la salud.

TRAYECTORIA EN EL SECTOR SALUD

Formado como médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila, Pérez Ortega cuenta con la especialidad en Ginecología y Obstetricia, así como adiestramiento en colposcopía enfocado en VPH.

Su trayectoria incluye la coordinación de Salud Reproductiva en la Jurisdicción Sanitaria VI, la presidencia del Colegio de Ginecólogos de La Laguna, la dirección de una clínica de diagnóstico local y la docencia universitaria.

La Dirección de Salud Municipal mantiene sus puertas abiertas a la ciudadanía de lunes a viernes, en un horario corrido de 8:00 a 20:00 horas.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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