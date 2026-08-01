Refuerza Torreón vigilancia en parques y lanza operativos viales preventivos por vacaciones
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El Municipio de Torreón reforzará la vigilancia en espacios públicos, intensificará los operativos viales durante el periodo vacacional y fortalecerá la supervisión en quintas y salones de fiestas
TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de garantizar un periodo vacacional seguro para las familias laguneras, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís anunció un despliegue estratégico que incrementará la vigilancia en los principales espacios públicos de la ciudad y reforzará los operativos de tránsito para reducir los accidentes viales.
Al término de la reunión de seguridad correspondiente a la semana 30, el presidente municipal detalló que la presencia policial ya aumentó en sitios de alta concurrencia como el Bosque Venustiano Carranza y la Línea Verde. Esta medida, que pronto abarcará más áreas de esparcimiento, responde a las peticiones directas de deportistas y ciudadanos.
En el rubro de vialidad, la estrategia busca frenar los siniestros relacionados con el consumo de alcohol. Riquelme Solís subrayó que los operativos viales tendrán un enfoque estrictamente preventivo y de concientización para los conductores, apostando a los agentes en los cruceros con mayor registro de accidentes.
A la par, el Ayuntamiento busca inhibir conductas delictivas y riñas mediante un dispositivo de inspección rigurosa en quintas y salones de fiestas. Las autoridades tienen la instrucción de revisar los permisos de los eventos y proceder a la clausura inmediata de aquellos establecimientos donde se sorprenda a menores de edad ingiriendo bebidas alcohólicas.
Durante el encuentro también se reportaron avances legislativos locales. En los próximos días se presentará ante el Cabildo un nuevo protocolo de actuación para la protección animal y de los seres sintientes. Asimismo, se destacó la alta efectividad en las recientes detenciones, logro atribuido al trabajo conjunto con el Gobierno del Estado, la Fiscalía y el Poder Judicial.
La reunión reafirmó la sólida estrategia interinstitucional de Torreón al contar con la presencia de altos mandos militares, como el general Fernando Colchado Gómez y el general Juan Carlos Quiroz. En la mesa participaron también representantes de la Guardia Nacional, el Mando Especial de La Laguna, Protección Civil y corporaciones de los tres niveles de gobierno.