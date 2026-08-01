Refuerza Torreón vigilancia en parques y lanza operativos viales preventivos por vacaciones

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de garantizar un periodo vacacional seguro para las familias laguneras, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís anunció un despliegue estratégico que incrementará la vigilancia en los principales espacios públicos de la ciudad y reforzará los operativos de tránsito para reducir los accidentes viales.

Al término de la reunión de seguridad correspondiente a la semana 30, el presidente municipal detalló que la presencia policial ya aumentó en sitios de alta concurrencia como el Bosque Venustiano Carranza y la Línea Verde. Esta medida, que pronto abarcará más áreas de esparcimiento, responde a las peticiones directas de deportistas y ciudadanos.

En el rubro de vialidad, la estrategia busca frenar los siniestros relacionados con el consumo de alcohol. Riquelme Solís subrayó que los operativos viales tendrán un enfoque estrictamente preventivo y de concientización para los conductores, apostando a los agentes en los cruceros con mayor registro de accidentes.

A la par, el Ayuntamiento busca inhibir conductas delictivas y riñas mediante un dispositivo de inspección rigurosa en quintas y salones de fiestas. Las autoridades tienen la instrucción de revisar los permisos de los eventos y proceder a la clausura inmediata de aquellos establecimientos donde se sorprenda a menores de edad ingiriendo bebidas alcohólicas.