Refuerza Torreón vigilancia en parques y lanza operativos viales preventivos por vacaciones

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Refuerza Torreón vigilancia en parques y lanza operativos viales preventivos por vacaciones
    Miguel Ángel Riquelme anunció el reforzamiento de la vigilancia y de los operativos viales para brindar mayor seguridad durante el periodo vacacional. SANDRA GÓMEZ

El Municipio de Torreón reforzará la vigilancia en espacios públicos, intensificará los operativos viales durante el periodo vacacional y fortalecerá la supervisión en quintas y salones de fiestas

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de garantizar un periodo vacacional seguro para las familias laguneras, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís anunció un despliegue estratégico que incrementará la vigilancia en los principales espacios públicos de la ciudad y reforzará los operativos de tránsito para reducir los accidentes viales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/en-coahuila-imss-dispara-244-el-uso-de-metodos-anticonceptivos-en-tres-anos-OD22567458

Al término de la reunión de seguridad correspondiente a la semana 30, el presidente municipal detalló que la presencia policial ya aumentó en sitios de alta concurrencia como el Bosque Venustiano Carranza y la Línea Verde. Esta medida, que pronto abarcará más áreas de esparcimiento, responde a las peticiones directas de deportistas y ciudadanos.

En el rubro de vialidad, la estrategia busca frenar los siniestros relacionados con el consumo de alcohol. Riquelme Solís subrayó que los operativos viales tendrán un enfoque estrictamente preventivo y de concientización para los conductores, apostando a los agentes en los cruceros con mayor registro de accidentes.

A la par, el Ayuntamiento busca inhibir conductas delictivas y riñas mediante un dispositivo de inspección rigurosa en quintas y salones de fiestas. Las autoridades tienen la instrucción de revisar los permisos de los eventos y proceder a la clausura inmediata de aquellos establecimientos donde se sorprenda a menores de edad ingiriendo bebidas alcohólicas.

$!Autoridades de los tres niveles de gobierno participaron en la reunión de seguridad donde se definieron las acciones preventivas para las próximas semanas.
Autoridades de los tres niveles de gobierno participaron en la reunión de seguridad donde se definieron las acciones preventivas para las próximas semanas. SANDRA GÓMEZ

Durante el encuentro también se reportaron avances legislativos locales. En los próximos días se presentará ante el Cabildo un nuevo protocolo de actuación para la protección animal y de los seres sintientes. Asimismo, se destacó la alta efectividad en las recientes detenciones, logro atribuido al trabajo conjunto con el Gobierno del Estado, la Fiscalía y el Poder Judicial.

La reunión reafirmó la sólida estrategia interinstitucional de Torreón al contar con la presencia de altos mandos militares, como el general Fernando Colchado Gómez y el general Juan Carlos Quiroz. En la mesa participaron también representantes de la Guardia Nacional, el Mando Especial de La Laguna, Protección Civil y corporaciones de los tres niveles de gobierno.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Vialidad

Localizaciones


Coahuila
Torreón
Región Laguna

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Entre discernimiento y confusión
true

Examen de admisión UNAM: la ufanía vulgar de la trampa
Examen de admisión

Examen de admisión
true

POLITICÓN: Se abre discusión sobre ‘resurrección’ de fotomultas ante caos vial
NosotrAs: Las mujeres que evitan el síndrome de la rana hervida

NosotrAs: Las mujeres que evitan el síndrome de la rana hervida
La petrolera mexicana reportó resultados financieros mucho más modestos que otras empresas del ramo.

Reportan jauja petroleras en el mundo... menos Pemex que sufre caída de 70% en utilidad
Coahuilenses y regiomontanos son quienes lideran en el tiempo de estancia en hospitales privados en el país.

Coahuila es líder nacional en estancia hospitalaria privada
Saraperos quedó eliminado con cinco juegos pendientes y prolongó hasta tres temporadas su ausencia de la postemporada de la LMB.

¿Cuántas temporadas lleva Saraperos sin Playoffs? Saltillo consuma otro fracaso en la LMB