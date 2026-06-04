Refuerzan cultura vial en planteles educativos y centros de trabajo de Torreón

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    Refuerzan cultura vial en planteles educativos y centros de trabajo de Torreón
    Personal de Tránsito y Vialidad realizó dinámicas de sensibilización con estudiantes para reforzar la prevención de accidentes viales. SANDRA GÓMEZ

Las capacitaciones se adaptan a estudiantes, conductores y trabajadores para promover una movilidad más segura

Torreón, Coahuila.- Con el propósito de consolidar una cultura de prevención y fomentar el respeto a las normas de tránsito, la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón mantiene un programa permanente de capacitación en escuelas y empresas de la localidad, adaptando los contenidos a las necesidades específicas de cada sector.

Martha Alicia Faz Dávila, titular de la dependencia, subrayó que el eje central de estas jornadas es dotar a la ciudadanía de herramientas prácticas que deriven en una movilidad más segura y responsable para todos los usuarios de la vía pública.

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La funcionaria destacó que estas acciones son fundamentales para fortalecer la educación vial desde la infancia.

No obstante, precisó que el programa tiene un alcance integral, ya que también abarca instituciones de nivel superior y centros de trabajo, donde el enfoque se ajusta a la realidad de quienes ya cuentan con licencia para conducir.

TEMÁTICAS IMPARTIDAS

En los planteles educativos, las sesiones abordan desde los antecedentes de la cultura vial y el respeto a la señalética, hasta el uso correcto de la vía pública por parte de peatones, ciclistas y automovilistas.

Por su parte, en el sector empresarial la capacitación se enfoca en manejo defensivo, prevención de accidentes y reglamento de movilidad urbana, con el objetivo de reducir percances durante las jornadas laborales.

Como parte de las actividades más recientes, personal operativo visitó la Universidad Autónoma de Durango (UAD) y el Colegio Carlos Pereyra.

En estos encuentros, además de la exposición teórica, se implementaron dinámicas de sensibilización, como el uso de gafas simuladoras de estado de ebriedad, para concientizar a los estudiantes sobre los riesgos de conducir bajo los influjos del alcohol y prevenir accidentes en la vía pública.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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