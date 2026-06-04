Refuerzan cultura vial en planteles educativos y centros de trabajo de Torreón

Martha Alicia Faz Dávila, titular de la dependencia, subrayó que el eje central de estas jornadas es dotar a la ciudadanía de herramientas prácticas que deriven en una movilidad más segura y responsable para todos los usuarios de la vía pública.

Torreón, Coahuila.- Con el propósito de consolidar una cultura de prevención y fomentar el respeto a las normas de tránsito, la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón mantiene un programa permanente de capacitación en escuelas y empresas de la localidad, adaptando los contenidos a las necesidades específicas de cada sector.

La funcionaria destacó que estas acciones son fundamentales para fortalecer la educación vial desde la infancia.

No obstante, precisó que el programa tiene un alcance integral, ya que también abarca instituciones de nivel superior y centros de trabajo, donde el enfoque se ajusta a la realidad de quienes ya cuentan con licencia para conducir.

TEMÁTICAS IMPARTIDAS

En los planteles educativos, las sesiones abordan desde los antecedentes de la cultura vial y el respeto a la señalética, hasta el uso correcto de la vía pública por parte de peatones, ciclistas y automovilistas.

Por su parte, en el sector empresarial la capacitación se enfoca en manejo defensivo, prevención de accidentes y reglamento de movilidad urbana, con el objetivo de reducir percances durante las jornadas laborales.

Como parte de las actividades más recientes, personal operativo visitó la Universidad Autónoma de Durango (UAD) y el Colegio Carlos Pereyra.

En estos encuentros, además de la exposición teórica, se implementaron dinámicas de sensibilización, como el uso de gafas simuladoras de estado de ebriedad, para concientizar a los estudiantes sobre los riesgos de conducir bajo los influjos del alcohol y prevenir accidentes en la vía pública.