Sentencia histórica en Torreón: deberá pagar 79 mil pesos por caso de maltrato a Gizmo

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    Sentencia histórica en Torreón: deberá pagar 79 mil pesos por caso de maltrato a Gizmo
    Tras años de litigio, los tribunales confirmaron la reparación del daño por las lesiones que sufrió Gizmo. REDES SOCIALES

Tras tres años de litigio, los tribunales confirmaron la reparación del daño por las lesiones que sufrió Gizmo.

Torreón, Coahuila.- Un importante precedente para el bienestar animal fue establecido esta semana en Torreón. Gizmo, un perro de raza pug cuya historia de negligencia indignó a la comunidad lagunera hace tres años tras perder un ojo en un hotel clandestino ubicado en Hacienda El Rosario, finalmente obtuvo una resolución favorable.

La Defensoría Animalista Laguna confirmó la victoria legal frente a los responsables del sitio. El canino fue entregado al establecimiento en condiciones óptimas; sin embargo, fue devuelto a su familia con una severa lesión ocular.

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Ante la negativa de los responsables para asumir el daño, la asociación protectora emprendió acciones legales. Aunque la contraparte intentó frenar el proceso mediante diversos recursos de amparo, estos fueron rechazados por las instancias competentes.

Finalmente, la resolución fue ratificada, estableciendo que la responsable deberá cubrir 79 mil 361 pesos por concepto de multa y reparación de los daños ocasionados al animal.

$!La organización celebró la resolución al considerar que fortalece la responsabilidad en el cuidado de mascotas.
La organización celebró la resolución al considerar que fortalece la responsabilidad en el cuidado de mascotas. REDES SOCIALES

Tras darse a conocer la sentencia, la organización expresó su satisfacción por la actuación de las autoridades involucradas en el caso.

“Se hizo justicia para quienes no tienen voz”, señalaron, al destacar que este resultado refuerza la importancia de exigir responsabilidad en el cuidado de los animales de compañía y sienta un precedente para casos similares.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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