Sentencia histórica en Torreón: deberá pagar 79 mil pesos por caso de maltrato a Gizmo
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Tras tres años de litigio, los tribunales confirmaron la reparación del daño por las lesiones que sufrió Gizmo.
Torreón, Coahuila.- Un importante precedente para el bienestar animal fue establecido esta semana en Torreón. Gizmo, un perro de raza pug cuya historia de negligencia indignó a la comunidad lagunera hace tres años tras perder un ojo en un hotel clandestino ubicado en Hacienda El Rosario, finalmente obtuvo una resolución favorable.
La Defensoría Animalista Laguna confirmó la victoria legal frente a los responsables del sitio. El canino fue entregado al establecimiento en condiciones óptimas; sin embargo, fue devuelto a su familia con una severa lesión ocular.
Ante la negativa de los responsables para asumir el daño, la asociación protectora emprendió acciones legales. Aunque la contraparte intentó frenar el proceso mediante diversos recursos de amparo, estos fueron rechazados por las instancias competentes.
Finalmente, la resolución fue ratificada, estableciendo que la responsable deberá cubrir 79 mil 361 pesos por concepto de multa y reparación de los daños ocasionados al animal.
Tras darse a conocer la sentencia, la organización expresó su satisfacción por la actuación de las autoridades involucradas en el caso.
“Se hizo justicia para quienes no tienen voz”, señalaron, al destacar que este resultado refuerza la importancia de exigir responsabilidad en el cuidado de los animales de compañía y sienta un precedente para casos similares.