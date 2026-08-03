Rehabilitación de pozos restablecerá el servicio de agua en más de 25 colonias de Torreón: Miguel Riquelme

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    Rehabilitación de pozos restablecerá el servicio de agua en más de 25 colonias de Torreón: Miguel Riquelme
    Las reparaciones en los pozos de Fidel Velázquez y Las Flores permitirán restablecer el suministro en más de 25 colonias. SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

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El alcalde informó que el servicio de agua potable comenzará a normalizarse entre este lunes y miércoles, conforme concluyan las reparaciones en dos pozos

TORREÓN, COAH.- El restablecimiento del flujo de agua potable en más de 25 sectores de Torreón quedará resuelto entre este lunes y martes tras concluir las labores de mantenimiento en dos pozos clave, confirmó el presidente municipal, Miguel Ángel Riquelme Solís, al fijar postura sobre las inconformidades vecinales reportadas durante el fin de semana.

El munícipe expresó que las movilizaciones ciudadanas, incluso las proyectadas para este inicio de semana, responden al malestar legítimo de las familias ante la interrupción prolongada del suministro por red.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/finanzas-sanas-permitiran-reforzar-obras-y-servicios-en-torreon-miguel-riquelme-JC22570328
$!El alcalde aseguró que el reparto de agua mediante pipas es una medida temporal mientras concluyen los trabajos.
El alcalde aseguró que el reparto de agua mediante pipas es una medida temporal mientras concluyen los trabajos. SANDRA GÓMEZ

Puntualizó que, si bien la administración activó el reparto gratuito mediante camiones cisterna, dicho esquema solo opera como un paliativo temporal.

“Con justa razón se manifestaron, porque el pozo que abastece esa zona está en reparación. Las pipas ayudan, pero no son la solución. Lo que buscamos es que el pozo quede listo y olvidarnos de depender de ese servicio”.

Respecto a los frentes de trabajo, detalló que la prioridad se concentra en la infraestructura de la colonia Fidel Velázquez, instalación cuya reactivación surtirá a los fraccionamientos aledaños y a la franja del Periférico.

Tras agilizar los tiempos de ejecución con la contratista, se prevé que la planta opere entre la tarde de este lunes y el mediodía del martes.

Por otra parte, se interviene la fuente ubicada en Las Flores, responsable de abastecer al corredor Mieleras y al sector Tecnológico. Este sistema entrará en marcha entre martes y miércoles, una vez concluidas las maniobras técnicas de purga y el llenado progresivo de las tuberías principales.

El edil subrayó la trascendencia de ambos pozos, pues de forma conjunta alimentan a más de dos docenas de colonias, razón por la cual su mantenimiento preventivo e integral generó un impacto considerable en la red general, aunque garantizó que los trabajos extenderán la vida útil del equipamiento.

$!Autoridades municipales estiman que el servicio quedará normalizado entre este lunes y miércoles.
Autoridades municipales estiman que el servicio quedará normalizado entre este lunes y miércoles. SANDRA GÓMEZ

Para concluir, Riquelme Solís apeló al respaldo ciudadano mientras se concluyen las maniobras definitivas.

“No se vale pedir paciencia cuando una familia no tiene agua en su casa. Lo que sí pedimos es confianza en que estamos haciendo lo necesario para que los pozos queden en buenas condiciones y el servicio se normalice lo antes posible”.

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Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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