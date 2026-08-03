Rehabilitación de pozos restablecerá el servicio de agua en más de 25 colonias de Torreón: Miguel Riquelme

El munícipe expresó que las movilizaciones ciudadanas, incluso las proyectadas para este inicio de semana, responden al malestar legítimo de las familias ante la interrupción prolongada del suministro por red.

TORREÓN, COAH.- El restablecimiento del flujo de agua potable en más de 25 sectores de Torreón quedará resuelto entre este lunes y martes tras concluir las labores de mantenimiento en dos pozos clave, confirmó el presidente municipal, Miguel Ángel Riquelme Solís, al fijar postura sobre las inconformidades vecinales reportadas durante el fin de semana.

Puntualizó que, si bien la administración activó el reparto gratuito mediante camiones cisterna, dicho esquema solo opera como un paliativo temporal.

“Con justa razón se manifestaron, porque el pozo que abastece esa zona está en reparación. Las pipas ayudan, pero no son la solución. Lo que buscamos es que el pozo quede listo y olvidarnos de depender de ese servicio”.

Respecto a los frentes de trabajo, detalló que la prioridad se concentra en la infraestructura de la colonia Fidel Velázquez, instalación cuya reactivación surtirá a los fraccionamientos aledaños y a la franja del Periférico.

Tras agilizar los tiempos de ejecución con la contratista, se prevé que la planta opere entre la tarde de este lunes y el mediodía del martes.

Por otra parte, se interviene la fuente ubicada en Las Flores, responsable de abastecer al corredor Mieleras y al sector Tecnológico. Este sistema entrará en marcha entre martes y miércoles, una vez concluidas las maniobras técnicas de purga y el llenado progresivo de las tuberías principales.

El edil subrayó la trascendencia de ambos pozos, pues de forma conjunta alimentan a más de dos docenas de colonias, razón por la cual su mantenimiento preventivo e integral generó un impacto considerable en la red general, aunque garantizó que los trabajos extenderán la vida útil del equipamiento.