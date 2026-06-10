Rinden homenaje a Román Alberto Cepeda González en reunión de seguridad; destacan su legado de paz y orden para Torreón

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Torreón
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    Rinden homenaje a Román Alberto Cepeda González en reunión de seguridad; destacan su legado de paz y orden para Torreón
    Los asistentes rindieron un minuto de aplausos en honor a Román Alberto Cepeda González. SANDRA GÓMEZ

Autoridades municipales y estatales reconocieron el legado del exalcalde en materia de seguridad.

TORREÓN, COAH. – En un acto de reconocimiento y memoria, la vigésima primera reunión semanal de seguridad, celebrada este miércoles, fue dedicada al legado y la visión de trabajo de Román Alberto Cepeda González, quien se desempeñó como alcalde de Torreón hasta el pasado 5 de junio.

La sesión fue encabezada por Luis Jorge Cuerda Serna, encargado del despacho de la Presidencia Municipal; Eduardo Olmos Castro, secretario del Ayuntamiento; y Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, secretario de Seguridad Pública del Estado. Durante el encuentro, las autoridades reafirmaron el compromiso de mantener las estrategias que permitieron fortalecer la paz y la seguridad en el municipio.

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En su intervención, Luis Jorge Cuerda Serna recordó la convicción de Cepeda González de considerar la seguridad como un eje fundamental para el desarrollo económico, la atracción de inversiones y el bienestar social.

“Los resultados están a la vista con el reconocimiento de Torreón como una de las ciudades más seguras de México. Estos logros no son casualidad, sino resultado del trabajo y la voluntad de construir un mejor futuro”, expresó.

Asimismo, destacó que la inversión histórica del 20 por ciento del presupuesto municipal destinada a seguridad pública fue uno de los pilares de la administración encabezada por el exalcalde.

Por su parte, Eduardo Olmos Castro señaló que Cepeda González impulsó de manera permanente la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, modelo que permitió consolidar a la región como un referente nacional en materia de seguridad, en conjunto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

“La mejor manera de honrar su legado es convertir la ausencia en un mayor compromiso de trabajo y servicio para la ciudadanía”, afirmó el secretario del Ayuntamiento.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, también reconoció la labor de Cepeda González y lo describió como un aliado fundamental para el fortalecimiento de las estrategias de seguridad. Recordó además la satisfacción que el entonces alcalde manifestaba al ver a Torreón destacarse por sus niveles de percepción de seguridad.

Como muestra de respeto, los asistentes guardaron un minuto de aplausos en memoria del exedil antes de iniciar la agenda de trabajo.

En materia de incidencia delictiva, el comisario Alfredo Flores Originales informó que durante el periodo comprendido del 25 de mayo al 7 de junio se registró una tendencia a la baja en diversos delitos. Destacó la reducción en robos a casa habitación, vehículos y negocios, además de reportarse saldo blanco en robo al transporte público y de accesorios de vehículos.

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Asimismo, dio a conocer que 258 personas fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público durante dicho periodo.

La reunión también incluyó la revisión de las acciones preventivas realizadas por las direcciones de Tránsito y Vialidad, así como por Protección Civil. De igual forma, se destacó que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno contribuyó a mantener la estabilidad y el orden durante la jornada electoral del pasado fin de semana.

Finalmente, los asistentes expresaron sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de la oficial Aniela Navarro, integrante de la corporación que perdió la vida en cumplimiento de su deber.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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